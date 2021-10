Regreso a clases presenciales, voluntario hasta semáforo COVID verde, reitera UNAM

El regreso a las clases presenciales en la UNAM “se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde”, informó la máxima casa de estudios, a la vez que reiteró que seguirá la modalidad a distancia “para quien no pueda asistir”.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que desde hace ya varias semanas se realiza el proceso para el regreso a las aulas, mientras subrayó que en ningún momento detuvo sus actividades.

Sin embargo, añadió que la estructura horizontal que conforma dicha institución permite que cada escuela, facultad, y los subsistemas de Humanidades, de la Investigación Científica y de la Coordinación de Difusión Cultural, tome sus propias decisiones respecto a cómo y cuándo reabrir sus instalaciones.

Para ello, destacó, cada plantel y organismo cuenta con un cuerpo académico colegiado, electo por la misma comunidad universitaria, y que tiene como función analizar, debatir y decidir sobre los asuntos de competencia de sus instituciones.

Asimismo, aunque consideró importante el regreso a las actividades presenciales, destacó que la presencia de los estudiantes seguirá siendo voluntaria, “y, para quien no pueda asistir, las clases continuarán impartiéndose a distancia, tal y como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento”.

En tanto que el mensaje de la UNAM responde a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente aseguró que las universidades no han regresado a clases porque “está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo y, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, entonces si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?, es un llamado a los sindicatos también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas”.

Y es que además aseguró que al interior de las instituciones de educación superior hay “grupos de poder” y “mafias” que impiden el regreso, a pesar de que se han vuelto “tóxicas” las dinámicas del aprendizaje a distancia.

La SEP va por lo opuesto

Por otra parte, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que se prevé que en un mes ya sea obligatoria la asistencia presencial para todos los alumnos de nivel básico.

En este sentido, aseguró que el fin del modelo a distancia no solo es la meta de la dependencia a su cargo, sino también un llamado del presidente, a la vez que destacó que entre el 95 a 97 por cierto de los niños están trabajando, ya sea en clase o con Aprende en Casa”.

Leer más: Con amparo, 105 menores con comorbilidad ya se vacunaron; GCDMX prevé llegar a 200 mil

Asimismo, aseguró que es un momento seguro para tener a todos los estudiantes en las aulas, pues indicó que no se han registrado rebrotes de Covid-19 desde el inicio del ciclo escolar el pasado 31 de agosto.