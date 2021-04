Reitera Sheinbaum labor para evitar tala ilegal en zona sur de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que en la reunión con habitantes y líderes de la comunidad de San Miguel Topilejo, realizada el domingo pasado, obtuvieron la ubicación de los posibles taladores ilegales de la región de la alcaldía Tlalpan.

La mandataria local reconoció en conferencia de prensa que el problema de la tala en la zona sur de la ciudad corresponde a las tres comunidades con más superficie de bosque, las cuales se ubican en Milpa Alta, Ajusco y la propio comunidad de San Miguel Topilejo.

Sheinbaum agregó que juntas, las zonas dan un total de 30 mil hectáreas de bosques de la CDMX.

"Ya tiene tiempo, pero se ha incrementado en los últimos años el tema de la tala, aún cuando tenemos cerca de 7 mil brigadistas de las propias comunidades; ellos están solicitando el apoyo del Gobierno de la Ciudad, de la Guardia Nacional e, inclusive, si es necesario de la Secretaría de la Defensa.

"Ayer estuvimos platicando, nos dieron información confidencial de dónde creen que vienen estos talamontes y algunas otras cuestiones ya más detalladas; se va a trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, obviamente tienen que participar la PROFEPA", detalló Claudia Sheinbaum.

La doctora capitalina dio a conocer que el objetivo es eliminar la tala clandestina y la violencia en la zona.

"No tenemos información certera de que tuviera que ver con algún trasiego de droga, no la tenemos, depende a qué le llame uno delincuencia organizada, pero, pues sí hay un problema en donde están armados ellos, digamos, requiere de una atención especializada del tema", expresó Sheinbaum Pardo.

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 25%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 25%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 18 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 378, es decir, 44 espacios más que en el registro del día 17 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 675, es decir, 23 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 629 mil 218, que representa un aumento de mil 596 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 38 más, que se agregaron a un total de 41 mil 94.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.