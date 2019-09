Remeros se burlan de joven que murió ahogado en Xochimilco (video)

CDMX.- Un video difundido a través de redes sociales muestra el momento en que un grupo de jóvenes, supuestos remeros, nadan en los canales de Xochimilco y se burlan del joven que murió ahogado tras caer de una trajinera en días pasados.

En las imágenes se observa cómo los jóvenes se lanzan clavados desde las trajineras, nadan y se divierten, algunos de ellos con chalecos salvavidas, mientras se oye a alguien decir:

En Xochimilco todos flotan, menos tú.

La persona que graba el video capta cómo sus compañeros continúan en el agua mientras asegura que no existen plantas ni fango en los canales, como muchos mencionaron tras la muerte del joven apodado como "Chema".

«Aquí nada más se ahogan los pendej..s» remeros de Xochimilco pic.twitter.com/bZb4qQPh8T — El robin (@_elrobyn) September 10, 2019

Aquí nada más se ahogan los pendejos", se le oye decir en el video.

"La gente que se ponga chingona, si no sabe nadar que no se pare de su p#$% trajinera, para que no suceda lo que pasó, maldito muerto" , añade.

Los hechos

El pasado 1 de septiembre, José, de 18 años, apodado como "Chema", se encontraba en compañía de amistades -todos de Puebla- cuando cayó a las aguas de uno de los canales de Xochimilco desde una trajinera y desapareció.

El joven fue buscado intensamente desde la tarde de ese día hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue hallado a temprana hora.

Foto: Twitter

A raíz de la trágica muerte, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de medidas que serían implementadas para evitar accidentes como este en el futuro, como regular el consumo y venta de alcohol y exigir a los dueños de las trajineras que cuenten con chalecos salvavidas para los usuarios.