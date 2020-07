Renapo e Inegi deja fuera a Sinaloa en registro de defunciones en México

Sinaloa.- Con la información generada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) e Inegi, se realiza el registro de defunciones generales en México, para conocer el exceso de decesos causados por el Covid-19 en comparación con años anteriores.

Sin embargo, solo 20 estados de la República fueron tomados en cuenta, Sinaloa quedó fuera porque se tiene evidencia de que tiene un sub registro, informó, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Desde Palacio Nacional, el funcionario habló sobre el registro de las defunciones generales. xplicó que su fuente es la Base de Datos del Sistema Nacional de Registro e Identidad SID del Renapo con 1, 145, 768 registros de actas de defunción.

Estados incluidos en el sistema para seguimiento de defunciones. SSa

La defunción con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 registró, 686,541 y del 1 de enero al 19 de julio del 2020: 459, 229. Con esta base y su comparación con los datos históricos de INEGI se evaluó; la consistencia y calidad de datos: edad y sexo, la cobertura: mayor al 90 por ciento de lo esperado entre el 2019 y el primer trimestre del 2020, y la oportunidad; de 2-4 semanas de retraso dependiendo del estado, dijo.

No todos los estados reportan de la misma forma, con la misma oportunidad y para muchos estados encontramos que lo que veíamos en el 2019, era muy por debajo de lo esperado o lo que veíamos en el primer trimestre del 2020 era muy por debajo o muy irregular, o no tenían fecha de nacimiento o no tenían sexo, dijo.

Por lo anterior, se eligieron 20 entidades federativas, destaca que Sinaloa no fue incluida al igual que otros 11 estados porque “por alguna razón se tiene evidencia de que hay un sub registro, no necesariamente durante la contingencia, sino en el sistema que Renapo”, señaló.

Monitoreo del exceso de mortalidad por estados. SSa

Mencionó que, desde el 2019 se ha tratado de tener un sistema mucho más cercano a la realidad, a los números estatales y por eso, dijo, fue muy útil para poder trabajar.

Pero aún en estos 12 estados (incluido Sinaloa) hay mucho trabajo que hacer, para asegurar que los datos que se tienen a nivel nacional son consistentes con lo que se tiene a nivel estatal, mencionó.

Informó que lo que se tomó en cuenta para determinar a partir de qué dato se iba a considerar un exceso en las muertes, se definió como el Percentil 90, término técnico, utilizado para observar la distribución de los últimos cinco años, con los que se compararon cual fue el promedio, la media y el percentil, explicó.

Momento en la conferencia vespertina sobre el tema del Renapo

Partiendo de esto lo que se observó en los 20 estados seleccionados es que a partir de la semana 12 del año 2020, se empezó a observar un claro ascenso, un claro exceso de mortalidad, más arriba de lo esperado, dijo.

Sin embargo, detalló que también dentro de los excesos de mortalidad se comenzó a ver un descenso que ha sido consistente en las últimas semanas afirmó.

En cuanto a la observación hecha por sexo, encontraron que en hombres es casi el doble de exceso de mortalidad. Cuando se ve por los diferentes grupos etarios, por debajo de los 20 años no se encontró exceso de mortalidad, señaló.

Dijo que tomando en cuenta estos 20 estados, en la expectativa de muerte que se esperaba era de 130 mil, basado en los últimos 4 años, y se observaron 202 mil, por lo que hay 71 mil 315 de exceso.

Nosotros todavía no terminamos la epidemia, entonces esto puede ir aumentando y va a ir aumentado, declaró.

