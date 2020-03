Renuncia otro consejero de CNDH 

Ciudad de México.- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quedó con sólo 3 integrantes de los 10 que lo conforman, luego que hoy José de Jesús Orozco renunciara al cargo en medio de denuncias de inoperancia del organismo.



Ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Orozco presentó hoy su renuncia a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, junto con anexos en los que argumentó su decisión.

"A más de cien días de haber tomado posesión y como se demuestra en la documentación anexa, la gestión de la Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra como titular de la propia CNDH se ha caracterizado por 1) obstrucción a las atribuciones del Consejo Consultivo", denuncia en la carta.



"2) Desapego e inobservancia del marco legal aplicable, y 3) lo más grave, omisiones que se han traducido en que la CNDH no cumpla con la misión constitucional de protección de los derechos humanos de las víctimas".



Explicó que, por ejemplo, en 115 días de gestión no ha convocado ninguna sesión del Comité Técnico del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, aunque la ley en la materia establece que deben sostener reuniones bimestrales.



Además, acusó que en la gestión de Rosario Piedra no existe una estrategia para combatir la tortura, aunque en 2019 se triplicaron las quejas que recibió la CNDH en 2018 por ese delito, y la tendencia se mantiene en este 2020.



"Es evidente la acción poco oportuna y eficaz de la CNDH ante los actos, incluso violentos, en contra de las personas y familias migrantes", acusó Orozco.



La CNDH ha abdicado de la protección oportuna y eficaz de periodistas, así como personas defensoras de derechos humanos, cuya labor continúa estando en alto riesgo





Entre las quejas que presentó a la presidente del Senado, están que Rosario Piedra atribuyó falsamente que el Consejo Consultivo desarrolló y aprobó los criterios relacionados con el nombramiento de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los consejeros del INE.