Reparten alimento a personas vulnerables en CDMX

CDMX.- De calles y coladeras del Centro Histórico de la Ciudad de México, que pisan turistas y sirven como postales, emergen decenas de personas para formarse a la hora de la comida en la Calle Perú.

Después de las 12:00 horas, hacen fila mientras cargan cobijas que les ayudan a sobrevivir del frío de cada noche o costales en los que guardan botellas de plástico que reciclan. La fila, que se extiende unos 100 metros, dobla en Plaza de la Concepción, que está junto a Plaza Garibaldi, donde los visitantes ríen entre canciones que interpretan mariachis y botellas de tequila.

En esta fila las sonrisas las origina la comida que están por recibir de manera gratuita. El Comedor Vicentino A.C., prepara de lunes a sábado, aproximadamente, 363 raciones de comida al día, que incluyen arroz, sopa, guisado, agua, bolillo y fruta.

Los principales consumidores son personas en situación de calle que llegan a vivir hasta en el drenaje, así como mujeres que realizan trabajo sexual.

Debido a la crisis sanitaria no se sirve en el comedor, las raciones las entregan en bolsas de plástico / Foto: Reforma

Pero la demanda de comida sin costo ha crecido durante la pandemia por el Covid-19, con personas desempleadas de la Ciudad y el Estado de México.

"Y está surgiendo otra demanda, que ni son de la calle ni viven en los albergues, pero se han quedado sin trabajo, vienen a buscar trabajo, ellos me dicen que no son drogadictos, que no son de la calle, pero necesitan comer.

"También se ha incrementado que vienen las trabajadoras sexuales, quienes están en el Monumento a la Revolución, en la Tabacalera, hay muchas trabajadoras sexuales, les cerraron los hoteles y no tienen ni en dónde quedarse y luego no tienen qué mandar para sus hijos", dijo Carlos Cárdenas, misionero vicentino.

El Comedor tiene espacio para que 40 personas coman en el lugar, pero debido a la crisis sanitaria, entregan las raciones en bolsas de plástico, los bolillos sueltos y les ofrecen agua de sabor en recipientes de plástico.

Los beneficiarios se sientan en el suelo de la Plaza de la Concepción para devorar sus alimentos, para varios será la única comida que consuman en todo el día.

"Una comida ahorita te cuesta 75 pesos. Hay gente que viene bien vestida pero anda buscando trabajo, han incrementado esas personas, sí, mucho, lo que más, mujeres, hombres que viven en Chalco, Ecatepec, en Cuajimalpa, en las periferias y que vienen a buscar trabajo y vienen platicándote que no tienen para poder comer, que los corrieron de su trabajo.

"(Algunos) viven en las calles del Centro, no te das cuenta dónde están, salen por la comida y luego ya no los ves a dónde se van, se meten en las coladeras, a baldíos", agregó el misionero.

Varias de las personas que se acercan al Comedor, fundado en 1930, padecen de depresión o de adicción a alguna droga.

Cárdenas explicó que la comida que regalan la reciben en donación de empresas o de autoridades capitalinas.

