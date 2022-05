Reportaje. Las otras víctimas de la L12: La marginación en movilidad en Tláhuac a un año de la tragedia

El doble de tiempo de traslado, mayor gasto en el pasaje, mucho tráfico y nuevamente estar incomunicados con respecto a la movilidad, son algunas de las situaciones que en su mayoría los habitantes de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México han padecido, a un año de la tragedia por el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los usuarios que frecuentaban la más reciente Línea del Metro, conocida como la ‘Línea Dorada’, han sido afectados y resultado la otra parte de las víctimas de la tragedia ocurrida durante la noche del lunes 3 de mayo de 2022, la cual, dejó 26 personas fallecidas y más de cien heridos, debido a las dificultades que padecen diariamente por el servicio de transporte público, el cual ya no opera y les facilitaba su traslado a sus destinos cotidianos.

Por mucho tiempo desde la incorporación y creación de los diversos servicios de transporte en la ciudad y en comparación con otras alcaldías de la capital del país, Tláhuac ha sido olvidada y sus mismos habitantes señalan marginación en cuanto al transporte público y la movilidad, en comparación con otras demarcaciones.

Manifiestan que con respecto a otras alcaldías de la Ciudad de México como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, por mencionar algunas, tienen los diferentes servicios de transporte y están conectados entre sí, lo que facilita la movilidad entre sus habitantes, así como las personas que los visitan, señalan.

Tanto el Metro como el Metrobús, así como el Cablebús y los RTPS conectan a dichas alcaldías, algunas de ellas tienen más de tres líneas y más de estos diferentes servicios de transporte público en cada demarcación y que ayudan a conectar con otras alcaldías cercanas.

Y la Línea 12 del Metro era esa manera en que los habitantes de Tláhuac se sentían conectados con toda la Ciudad de México y otras demarcaciones y puntos de la ciudad, al integrarse y estar con una mejor movilidad para poderse trasladar desde ese rincón de la capital hasta Mixcoac, manifiesta. Añaden que la conexión con otras cuatro líneas con las que contaba, permitían llegar desde el suroriente hasta el norte y centro.

La cantidad de usuarios que frecuentaban dicha Línea era de más de 63 mil 600 pasajeros que de manera cotidiana se transportaban y desde hace 12 meses han sufrido las consecuencias de movilidad por el desplome.

Y no sería la primera ocasión en que se ven afectados, justamente tras su apertura en el año 2012, la cual, fue realizada con el gobierno del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y el expresidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, un año con cuatro meses, la línea dorada tuvo su primera suspensión de servicios debido a graves fallas, que fueron detectadas en los tramos elevados.

Servicios emergentes de transporte público provisionales operaron por meses para apoyar a los pasajeros afectados, principalmente los que residían en la alcaldía Tláhuac, o que tomaban la Línea en algunas de las paradas de la demarcación, pero esto significó las prisas de los gobiernos que “ya salían” para inaugurar la obra.

Tampoco significa la primera suspensión realizada, en otros no tan escandalosos casos, se suspendieron por solamente fines de semanas en breves tiempos, el servicio de transporte público y que de manera extraña, solamente ocurría dicha suspensión en las estaciones de la alcaldía Tláhuac (es decir, los tramos elevados, en su mayor parte), lo que también afectó por un tiempo a los habitantes.

El anuncio de la ampliación de dicho servicio hasta la estación Observatorio permitiría la conexión con Tláhuac y sus estaciones, lo que causó gran emoción entre sus habitantes, ya que facilitaría los traslados, indican.

El Gobierno de la Ciudad de México actual ha declarado que se prevé que la reconstrucción del tramo dañado, así como el reforzamiento de distintos puntos de la línea dorada, esté para antes de finales de año, pero han dicho que no quieren apresurar la obra, dado que lo más importante es la seguridad de los usuarios, declaran, por lo que indican que todo quieren que se haga de manera eficaz y responsable.

Algunos habitantes de la alcaldía Tláhuac en el oriente de la Ciudad de México, así como pasajeros que frecuentaban la Línea y toman los servicios emergentes, implementados por el gobierno local, han dado declaraciones al respecto sobre cómo ha sido su vida en el transporte público, debido a que no pueden ocupar la Línea 12.

Leer más: Por cuarta vez, difieren audiencia por L12 del Metro CDMX; uno de los acusados no acudió

Testimonios de las personas afectas por el desplome de la L12 del Metro de la CDMX

Sandra Acevedo, empleada y estudiante de 28 años de edad, es una de las personas que frecuentaban la Línea del Metro y es habitante de la alcaldía Tláhuac. Cuenta que se transportaba de lunes a viernes, inclusive los fines de semana y le ayudaba prácticamente todo el día, desde las 08:00 hasta las 22:00 horas.

Antes de la pandemia de la Covid-19, gastaba 700 pesos al mes en pasajes dirigiéndose a su trabajo y en las tardes a la facultad, añade que sigue dirigiéndose al mismo sitio donde trabaja, pero ya no va a la escuela, pero sus gastos solo disminuyeron 120 pesos.

Detalla que es más complicado trasladarse hacia otros puntos de la Ciudad de México desde Tláhuac, ya que considera que es una alcaldía marginada y de la periferia, en el cual, no se puede acceder por vías rápidas ni concurridas.

Menciona que sí volvería a utilizar la Línea del Metro pero con miedo, pero su necesidad de hacerlo es lo que la llevaría a usarla, además de que es un medio rápido de traslado.

Manifiesta que no tiene confiabilidad en las obras de transporte público del Gobierno capitalino, ya que han ocurrido diferentes accidentes que ponen en duda la confianza. Argumenta que no sería buena idea el transporte emergente ya que ocasiona más tránsito en la Avenida principal que es Tláhuac.

Así como Sandra, otros testimonios han contado su experiencia en el transporte público y la afectación en su vida diaria con el desplome de la Línea 12, tal es el caso de Aranza Sánchez, estudiante de 22 años, que usaba de lunes a viernes la “Línea Dorada”. Señala que el tráfico en Tláhuac es lo que la hace demorarse aproximadamente una hora con 30 minutos, a comparación de la media hora que se hacía.

Indica que su gasto de diez pesos diarios no ha cambiado, pero no volvería a usar la Línea, una vez que esté lista, ya que no le tiene confianza, teme a que se vuelva a caer otro tramo, por lo que está de acuerdo en que el servicio emergente de RTP permanezca. Considera que Tláhuac no es una alcaldía marginada, ya que hay otros servicios de transporte público.

Sthephany Lairen Ramos, de 23 años de edad cuenta a Debate que la Línea era utilizada por ella de 5 a 6 días en la semana, con un gasto de 20 pesos diarios, se dirigía a la universidad en un lapso de una hora con treinta minutos.

Manifiesta que desde el desplome de la Línea 12, ahora Tláhuac tiene más tráfico por todos los transportes alternos y eso complica más el traslado hacia la universidad, indica que a Metro Zapata se ha hecho hasta tres horas, lo que le ha complicado conseguir algún trabajo.

Estos últimos 12 meses, se ha hecho dos horas y media y ahora gasta el doble de lo que comúnmente gastaba. Como vecina de Tláhuac habla de que la alcaldía actualmente no cuenta con Metro y otros servicios de transporte y cuando contaba no abarcaba gran parte de esta, por lo que considera una demarcación marginada a comparación de otras.

“Probablemente volvería a utilizar la Línea 12 porque acortaría mis tiempos de traslado”, dice Sthephany, pero indica que no tiene confiabilidad en los proyectos de transporte público de la CDMX, ya que en cualquier momento podría pasar una tragedia, pero que la ciudadanía lo ocupa por necesidad, afirma.

Añade que le ha tocado que los servicios emergentes ya no avanzan en Tláhuac durante sus recorridos por lo que se tiene que bajar de la unidad, por esa parte no le gustaría que permanezcan, pero el miedo de que volviera a suceder otro accidente es una de las razones por las que considera permanezcan sólo uno de estas alternativas.

Otra de las más de 63 mil 600 personas afectadas es Paulina González de 33 años de edad, quien se desempeña como profesora y asistente. Indica que diariamente ocupaba la Línea 12 y se dirigía a Ciudad Universitaria y se gastaba 21 pesos diarios de ida y vuelta, cuando se hacía una hora aproximadamente de tiempo.

Señala que a un año del desplome, se ha complicado su traslado, ya que tiene que hacer más transbordos y se toma más tiempo; aproximadamente ahora realiza un recorrido de una hora con 40 minutos y gasta 24 pesos.

Considera que Tláhuac es una alcaldía marginada en transporte público, debido a la mayor parte de las demarcaciones cuentan con otro servicio de transporte y en donde ella habita solo camiones y peseros que acercan a las personas a los puntos de conectividad.

Una vez que esté en funcionamiento la Línea 12, Paulina volvería utilizarla, ya que “soluciona buena parte de los problemas de conectividad de esta zona de la CDMX. Con esa línea en funcionamiento se agilizaba demasiado el traslado de las personas que tenemos la necesidad diaria de viajar hacia nuestros trabajos o escuela que, regularmente se encuentran en la zona centro de la capital”, dice.

Indica que todos los días se tiene que apelar a la ética de los gobernantes, por ello tiene confiabilidad en las obras del gobierno local, ya que hay necesidad de movilidad, ya que se carece de un vehículo particular.

Por último, cuenta a Debate que ella no usa las líneas emergentes, pero que le sirven a las personas afectadas y le gustaría que se quedaran. Precisa que una opción sería ver su funcionamiento cuando la L12 esté operando y valorar si es necesario dejar ambas.

Leer más: PAN CDMX coloca antimonumento en memoria de los fallecidos de L12; culpa a Sheinbaum