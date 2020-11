Reprimen a manifestantes de marcha contra la violencia de género en Ciudad de México

Sinaloa.- Durante una marcha convocada por colectivas feministas en la Ciudad de México (CDMX) en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, designado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue utilizado un uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con denuncias de manifestantes, en forma de gases tóxicos y encapsulamiento de mujeres, a pesar de la intervención de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A diferencia de los reportes oficiales, que mencionan once lesionados, siete manifestantes y cuatro policías, activistas que estuvieron presentes en la marcha hablan de medio centenar.

Reprimen manifestación

En plena manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cientos de policías golpearon e hirieron a por lo menos cincuenta mujeres en la Ciudad de México el día de ayer.

Los elementos policiales hicieron uso de la fuerza contra las mujeres de manera innecesaria, al intentar llevárselas consigo, y también utilizaron extintores contra todas las personas, sin importar si estas formaban parte de la prensa, eran manifestantes o parte de los grupos de Derechos Humanos que llevan a cabo mediación entre los grupos.

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó un comunicado horas antes de la manifestación para dar a conocer que serían repartidos 3200 elementos de la Policía, divididos en distintas áreas de la ciudad, una cantidad que cada vez va en aumento.

La manifestación comenzó en el Monumento a la Revolución, y terminó en el zócalo de la Ciudad de México.

Hablar de represión consiste, fundamentalmente, en el ejercicio de la violencia, sobre todo física, mediante la acción de cuerpos armados, sean estos legales/formales/regulares o ilegales/informales/irregulares, dirigida contra organizaciones y movimientos sociales que en cierto grado desafían el orden social al recurrir a mecanismos no institucionales.

Denuncias de víctimas

Flor llevaba consigo el rostro de su agresor a la manifestación, un subdirector de la Policía Bancaria Industrial Civil señalado por ella como Julio N. Explicó que ella sostuvo una relación matrimonial con él, de la cual nació un pequeño que hoy cuenta con 3 años de edad.

Sin embargo, aseguró que él la golpeó y la agredió psicológicamente, por lo que lo denunció dos veces, una en 2014 y otra en octubre de este año, pero aún no ha tenido respuesta por parte de las autoridades.

Dijo que teme por su seguridad y la del menor, ya que él la ha amenazado con llevarse al pequeño, dado que solo cuenta con una custodia provisional.

Araceli Osorio, la madre de Lesvy Berlín, asesinada el 3 de mayo del 2017 en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, también acudió a la manifestación, y llevó un bordado grande en memoria de su hija y de todas las mujeres que han sido asesinadas.

"Un tribunal determinó lo que ya sabíamos: que Lesvy no se suicidó. Durante esas once audiencias es que se elaboró esta mantita, y esta mantita para mí significa mucho, porque me ha acompañado en los momentos más difíciles. Tenemos que utilizar todas las formas para expresar el amor por las que ya no están. No nos merecemos una muerte así".

Las consignas en las paredes hechas durante el recorrido también hicieron alusión a Alexis, la chica que fue asesinada, descuartizada y encontrada en una bolsa en Cancún recientemente: "Alexis vive".

11 mujeres en promedio son asesinadas a diario en México, según activistas

También para Ámbar, asesinada a principios de noviembre. Según tres manifestantes, ella fue asesinada por su novio, y la dejó en un canal dentro de una bolsa negra, descuartizada en Cuautitlán, Estado de México.

Resguardan Palacio Nacional

La protesta social se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

En acciones previas a la marcha que se programó en punto de las 15:30 horas de la Ciudad de México el día de ayer, el Gobierno de CDMX retiró los cristales de las paradas del metrobús y revistió de plástico las señales de las estaciones de autobuses urbanos.

Érika Martínez, madre de una menor de edad víctima de abuso sexual, también asistió a la manifestación con las integrantes de la Okupa (antes CNDH) para pronunciarse en contra de la criminalización sobre ellas; sin embargo, un par de horas después, elementos de la Policía resguardaron la entrada de Palacio Nacional con vallas, con su propio cuerpo y con escudos para que no se acercaran a la puerta, y estas acciones empeoraron la situación, ya que las mujeres tuvieron que salir con apoyo de otras por encima de las protecciones, lo que generó caos y confusión, mientras por varias áreas sonaban latas y bombas caseras.

En este sentido, algunas mujeres también se posicionaron con el micrófono en el zócalo, casi al culminar la manifestación, para explicar que al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien despacha desde el edificio de Palacio Nacional, no le han interesado las manifestaciones ni tampoco las once mujeres que son asesinadas a diario en México, de acuerdo con los reclamos de activistas.

Violencia

La violencia contra las mujeres y contra las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género.

Feminicidios en México

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, 2240 mujeres fueron asesinadas de enero a septiembre del 2020.

El Dato

Represiones

Durante el 2020, seis manifestaciones por los derechos de las mujeres han sido reprimidas en México, de acuerdo con Amnistía Internacional, incluyendo la de Cancún, donde la Policía abrió fuego contra mujeres que protestaban por el feminicidio de Alexis.