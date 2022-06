Reprochan construcción del cuartel de Guardia Nacional en zona de reserva de Xochimilco

Ciudad de México.- El cuartel de la Guardia Nacional (GN) no tuvo que haber sido instalado en la Zona de Patrimonio de la Humanidad en Xochimilco, ante la función de equilibrio ecológico que cumple el lugar, planteó Miriam Alfie, especialista en Sociología Ambiental de la UAM.

A la construcción de dichas instalaciones se sumó un puente de concreto que cruzará Canal de Chalco, el cual abastece de agua al área chinampera. El cuartel se anunció desde diciembre de 2021, pero hasta ahora queda clara la dimensión y el impacto que tendrá en la zona.

Alfie calificó como "aberrante" la decisión que fue informada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como parte de una serie de instalaciones del cuerpo de seguridad en toda la Ciudad de México, pues se está modificando el uso de suelo del Área Protegida para darle cabida a la Guardia Nacional.

"No debería de estar ahí porque es una zona de reserva, de cuidado ambiental. Entonces, obviamente, como ya no tienen dónde ponerlos: 'ah, pues entonces aprovechemos y metámoslos ahí', me parece un argumento falaz, no pueden poner a la Guardia Nacional y a sus cuarteles en una zona que es de Reserva Ecológica.

La especialista por la UAM recalcó que el daño será para muchos de los locales en la zona y de la gente que vive ahí puesto que ha luchado años y años por conservar sus chinampas, lo cual será afectado en el momento en que la Guardia Nacional trata de construir o de ir más allá de lo que les está permitido.

Miriam Alfie puntualizó que no está en contra del desarrollo, pero criticó que se violenten las condiciones ambientales de la zona en la alcaldía Xochimilco.

"Me parece que lo que va a suceder en esta zona es que van a empezar a pavimentar y cuando se empieza a pavimentar, lo que va a pasar con esta brecha, es que no va a absorber el agua y van a ver inundaciones y van a haber desastres en la zona.

"Y, sobre todo, un tráfico de personas y de gente en una zona que tenemos que haber cuidado, en una zona que tiene que estar protegida para tener este equilibrio", remarcó.

Como parte de las posturas en contra de la construcción del cuártel de la Guardia Nacional está el cuestionamiento del Partido Acción Nacional capitalino sobre que la obra se hiciera en una zona protegida y que, además, pasara por alto las exigencias de consulta vecinal.

"La gravedad de construir un cuartel militar de la Guardia Nacional sobre los humedales en Xochimilco, no tuvo aviso vecinal ni aspectos de consenso, mucho menos se conocen los impactos ambientales que representaría esta obra impuesta por (el Presidente de la República) AMLO", aseguró.