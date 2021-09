Respalda Sheinbaum Jóvenes Construyendo el Futuro durante gira de AMLO en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Evaluación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se realizó en el Parque Ecológico de Xochimilco, donde resaltó que su administración complementa dicho programa otorgando el derecho a la educación a los jóvenes de la capital.

La mandataria local señaló que su administración emana de la Cuarta Transformación de la vida pública, que encabeza López Obrador, por lo que invitó a los jóvenes del programa a ser parte de la transformación.

Sheinbaum Pardo recordó que el Gobierno de México invierte en la capital cerca de 21 mil millones de pesos en los programas del Bienestar como el Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión a los Adultos Mayores y otros, lo que representa la mitad del presupuesto de las Alcaldías de la capital.

Leer más: Baja ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 25%: Claudia Sheinbaum

"Es una realidad la Universidad de la Salud que tiene hoy 2 mil jóvenes estudiando de toda la República, la segunda generación con mil jóvenes que ya van a incorporarse al trabajo presencial a partir del próximo mes; el apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que usted creó y una nueva universidad que hemos hecho en la Ciudad, la Rosario Castellanos, que ya tiene 29 mil jóvenes estudiando. Así que conjuntamente con las universidades Benito Juárez estamos proveyendo la oportunidad de los grandes derechos para los jóvenes de la Ciudad”, señaló.

En el evento estuvieron presentes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Baruch Bolaños López; el coordinador general de Programas Integrales para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; y el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, así como beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Cambio de conciencia, motor de la 4T: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo destacó que la única manera de que avance la Cuarta Transformación, encabezada por López Obrador, es generar el cambio de conciencia del pueblo y realizar acciones en beneficio de sus habitantes.

Comentó que en nuestro país la seguridad es fruto de la justicia, por ello, se debe gobernar con base en la construcción de los grandes derechos para el pueblo de México como la educación, salud, vivienda, movilidad sustentable y medio ambiente, así como combatir la corrupción en el servicio público.

"Si gobernamos pensando en el sistema de bienestar y en los grandes derechos del pueblo de México, no nos vamos a equivocar; y, sobre todo, si gobernamos con lo que hemos ido construyendo como parte y esencia de lo que somos, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, jamás nos vamos a equivocar.

"Así que, ese es el mejor elemento histórico y el mejor principio con el que podemos gobernar en los distintos lugares donde nos toca no olvidemos lo que hemos sido, para no olvidar lo que somos y lo que tenemos seguir siendo: somos servidores públicos y, por lo tanto, estamos al servicio del pueblo de México", señaló la científica.

Durante su intervención, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, calificó como exitoso al modelo de seguridad que se ha implementado en la Ciudad de México y sugirió que las acciones deben ser replicadas por otras entidades del país, ya que las tareas han permitido contar con mejores elementos de la Policía y generar una cercanía con la población capitalina.

Leer más: Aseguran FGJ y SSC 15 toneladas de autopartes y detienen a cuatro personas

La presidenta nacional de la Mesa Directiva 2021-2022 de la AALMAC y presidenta municipal de Tecámac (Estado de México), Mariela Gutiérrez Escalante, comentó que es fundamental trabajar en armonía, consolidar las acciones sociales y realizar una sinergia entre las diversas instituciones públicas para llevar a cabo la Transformación de la Vida Pública de México en beneficio de los habitantes de nuestro país.