Restaura UNAM deporte en Ciudad Universitaria tras Covid-19

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la situación epidemiológica actual en la Ciudad de México a causa del Covid-19 permite la reactivación escalonada, ordenada y paulatina de actividades del programa Deporte UNAM, a partir del próximo lunes 31 de mayo.

La Comisión Universitaria para la Atención y Respuesta del coronavirus declaró que algunas activaciones en espacios abiertos de Ciudad Universitaria se realizarán bajo estricta observación del uso obligatorio y adecuado del cubrebocas, entre otras.

Los equipos representativos de la UNAM que retornarán a sus prácticas deportivas en recintos al aire libre son:

Atletismo

Baile y danza deportivas

Baloncesto

Béisbol

Canotaje

Ciclismo

Clavados

Flag football

Frontón

Fútbol asociación

Fútbol rápido

Handball

Lacrosse

Nado con aletas

Natación y natación artística

Polo acuático, porras y animación

Remo

Rugby

Softbol

Tenis

Tiro con arco

Triatlón

Ultimate

Voleibol

Yoga

"El deporte adaptado también volverá en las disciplinas de atletismo, baloncesto, natación y tiro con arco, en tanto que los deportes de contacto únicamente llevarán a cabo actividades de acondicionamiento físico. En forma paulatina los recintos deportivos de espacios cerrados brindarán servicio con aforo reducido, en horarios escalonados, solamente para el uso de los equipos representativos de la UNAM, observando todas las medidas sanitarias y no se habilitará el uso de regaderas y vestidores", dijo la UNAM en un comunicado.

Por otr aparte, la dirección de Medicina del Deporte, dependiente de la Dirección General del Deporte Universitario, también volverá a la atención presencial con exámenes médicos, consultas, tratamientos y rehabilitación para deportistas representativos de la UNAM.

"Conscientes de la importancia de la activación física de nuestra comunidad que no se encuentra en circunstancia de mantener asilamiento, los programas de Acondicionamiento Físico General y Puma FIT también estarán disponibles, previa inscripción en la Red Puma, para un máximo de 10 personas por horario", explicó el departamento.

Desde el inicio de la cuarentena en 2020, que dejó 14 meses de confinamiento, 3 mil 421 deportistas representativos de la Universidad han mantenido actividad constante mediante sesiones virtuales de entrenamiento a distancia.

"Sin desatender a niños, mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad, también se compartieron contenidos sobre medicina del deporte y acompañamiento psicológico, alcanzando un total de 8 mil 355 sesiones, poco más de 5.6 millones de participantes en vivo y 26.4 millones de visualizaciones posteriores. Estas actividades en línea continuarán ofreciéndose", indicó la Universidad Nacional.

Foto: UNAM

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 8%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 8%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 27 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 431, es decir, es decir 19 espacios menos que los registrados el día 26 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 268, es decir, 12 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 656 mil 350, registro que representa un aumento de 766 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, hasta el día de ayer no se registraron fallecimientos en la CDMX.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.