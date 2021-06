Mantiene Sedema a la barranca de Tecamachalco de CDMX como Área de Valor Ambiental

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la dirección general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), retiró 300 kilogramos de residuos orgánicos no reciclables, como parte de la segunda jornada de recolección y limpia en la barranca Tecamachalco, ubicada en Miguel Hidalgo (MH).

Además, se logró reciclar 48.5 kilogramos de residuos sólidos compuesto de vidrio, PET y PEBD (Polietileno de Baja Densidad), este último utilizado para hacer bolsas, juguetes, tuberías, vasos, platos, cubiertos, entre otros objetos que, aproximadamente, tarda hasta 150 años en descomponerse.

La barranca Tecamachalco fue decretada como Área de Valor Ambiental en diciembre de 2011, debido a su valor ecológico al proveer de alimento y refugio a fauna silvestre como lagartijas, mariposas y aves.

En los trabajos de recolección de residuos participó la asociación civil ECOCE y personal de la alcaldía MH, voluntarios y brigadistas del "Programa de Fomento al Trabajo Digno" en su modalidad de Compensación a la Ocupación Temporal (COT), de la Secretaría del Trabajo y Fomentos al Empleo (STYFE), quienes siguieron en todo momento las medidas sanitarias establecidas.

Ésta es la segunda de cinco jornadas que se tienen planeadas durante el año en la barranca Tecamachalco, cuyo objetivo es hacer una recolección selectiva de residuos sólidos para recuperar aquellos que aún se pueden reciclar y así contribuir a una economía circular.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 16 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 332, es decir, nueve espacios menos que los registrados el día 15 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 216, es decir, 19 espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 669 mil 911, registro que representa un aumento de 874 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 17 muertes más que forman parte un total de 44 mil 117 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.