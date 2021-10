Retiro de pipas, por protección civil: Sheinbaum; lamenta acciones de comisionistas de gas LP

Aunque reiteró su llamado al diálogo con los comisionistas del gas LP, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión de retirar los bloqueos con pipas de gas de vialidades en la Ciudad de México obedeció a un tema de Protección Civil.

Y es que subrayó que el Gobierno capitalino privilegiará el diálogo y las negociaciones antes de todo, en respuesta a las acusaciones de que el enfrentamiento entre policías e integrantes del Gremio Gasero Nacional empezó luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron con grúas a quitar las unidades, sin siquiera avisarles ni pedírselos antes.

"Lo que no puede ser tampoco es que la ciudadanía sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses, se tomó la decisión, se utilizaron grúas de forma pacífica", indicó Sheinbaum Pardo.

A su vez, justificó los golpes a los gaseros con el incidente en que uno de ellos intenta rociar con gas LP a varios policías. Aunque apuntó que, como en cualquier manifestación o hecho en la CDMX, cualquier abuso policial será investigado.

"Siempre cuando hay abuso policial hay investigación, pero no se nos olvide, no por justificarlo, pero pudo haber habido un accidente muy grave. Si hay abuso policial se investiga y no lo vamos a justificar", aseveró Claudia Sheinbaum.

Asimismo, destacó que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ya investiga al gasero por el incidente, que además fue detenido ayer durante la protesta, tras abrirle una carpeta por intento de homicidio.

"Pero sí es importante también la otra parte de la versión y lo vieron todos también en las redes sociales, cómo decidieron abrir una manguera con el problema que pudiera haber llegado a ocurrir en términos de protección civil", puntualizó Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, respecto al problema de raíz, destacó que hoy por la mañana se reunió con representantes de los gaseros durante la reunión del gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia, así como dependencias del gobierno mexiquense para evitar el desabasto.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a la medida de control a los precios de gas LP implementado por la Secretaría de Energía (Sener) el 1 de agosto pasado, a la vez que agregó que “había muchos abusos en la CDMX”.

En tanto que pidió al Gobierno Federal y a Pemex ampliar la operación de Gas Bienestar, pues aseguró que no solo es más barato, alrededor de 3 pesos menos que el máximo de la Sener, si no que además los tanques son nuevos, lo que confió en que disminuirá la contaminación en la CDMX.

Mientras que Sheinbaum Pardo dijo que a su segundo mes de operaciones en Iztapalapa el Gas Bienestar ha tenido menos demanda, lo que atribuyó a que quienes adquirieron un tanque durante los primeros días, aún no se lo terminan.

En paro pacífico

Por otra parte, con el inicio de su paro indefinido desde la tarde de este lunes, el Gremio Gasero Nacional aseguró que ya no realizarán bloqueos a vialidades, sino que simplemente dejarán de trabajar hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Asimismo, durante la entrevista con Radio Fórmula, el vocero del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano, aseguró que no están pidiendo un alza en los precios del gas LP, sino que la Sener y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tomen en cuenta a los comisionistas en el margen operativo a la hora de fijar los topes.

“No estamos pidiendo que suba el gas, lo que estamos pidiendo es que se nos integre en el margen operativo, o sea en el precio final que está fijando la CRE. Queremos saber dónde estamos incluidos nosotros, porque nada más no están dando 40 centavos de ganancia por cada litro”, destacó Medrano.

Y es que ayer en la reunión con el subsecretario de Energía, los comisionistas solicitaron recibir al menos un peso más por cada litro vendido, luego de que ahora ganan entre 40 y 50 centavos, que no les alcanza como sustento.

Sin embargo, al anunciar que no aumentaría los precios del gas LP, la Sener indicó ayer en un comunicado que en la regulación de la comercialización del combustible no existe la figura del “comisionista de despacho de gas doméstico”, por lo que no podrán ser incluidos en las mesas de trabajo que realiza con el gremio.