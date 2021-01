Reto viral: ¿Podrás encontrar al conejo escondido entre los gatos en menos de 10 segundos?

México.- Para este Día de Reyes Magos te presentamos el nuevo reto viral para fortalecer tus habilidades mentales ¿Podrás encontrar al conejo escondido entre los gatos en menos de 10 segundos?

El nuevo reto viral ha sido un dolor de cabeza para muchas personas, ya que si es algo difícil de resolver y solo unos pocos logran hacerlo en menos de 10 segundos.

Al parecer es un reto sencillo pero es más difícil de lo que aparenta, ya que deberás de ser muy observador para poder encontrar al conejo.

Te recordamos que puedes compartir el reto viral con algún amigo o familiar para ver quién pueda resolverlo en menos tiempo.

Encuentra al conejo / Foto: Especial

Si crees que es muy difícil, no te preocupes, al final te daremos la solución pero no te des por vencido tan rápido.

Cabe mencionar que la ilustración es del artista húngaro Gergely Dudás, conocido como "Dudolf", quien elabora imágenes con acertijos

Si llegaste hasta aquí es porque probablemente no lograste cumplir con el reto, pero no te sientas mal, muchos internautas se han rendido pero si lograste encontrar al conejo, siéntete orgulloso porque no fue un reto fácil.

A la próxima recuerda poner atención a todos los detalles y revisar imagen por imagen, así que tienes que ser paciente para seguir entrenando tus habilidades mentales.