Retorno a clases presenciales en la UNAM será paulatino: Graue

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, presidió la primera ceremonia presencial de la institución en la CDMX desde el 2020, cuando inició la pandemia por el Covid-19.

El rector de la UNAM sostuvo durante la ceremonia que el retorno a las aulas y los espacios universitarios iniciará en los próximos días y se llevará a cabo de forma paulatina, ordenada y con todas las precauciones necesarias.

"Hoy lo hacemos entre unos cuantos, en representación de muchos más que ya quieren retornar a las aulas, habitar nuevamente nuestros espacios e intercambiar en los pasillos vivencias y experiencias con sus alumnos y colegas. Todo parece indicar que pronto lo podremos hacer", añadió en el evento que presidió en la Torre de Rectoría, el cual también fue transmitido por las plataformas digitales de la institución.

Tras galardonar a 152 académicos que han dedicado 50 y 51 años de su vida a formar generaciones, de investir como eméritos a 13 académicos con una labor extraordinaria, y reconocer también a exintegrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario que terminaron su encargo, el rector señaló que el retorno implicará haber superado una de las etapas más complejas de la historia de la Universidad.

"Porque la UNAM, no tengo duda, saldrá más fortalecida que nunca y los universitarios estaremos más comprometidos con ella", dijo Graue, quien estuvo acompañado por el secretario General de la Universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, y los presidentes en turno de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, Ana Rosa Barahona Echeverría y Othón Canales Treviño, respectivamente.

De igual forma, subrayó el compromiso por regularizar y modernizar procesos, actualizar mecanismos y sistemas de pagos, y encontrar las mejores formas de estabilidad laboral en total transparencia y con apego a la normatividad universitaria.

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 13%: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 13%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 16 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 716, es decir, 21 espacios menos que en el registro del día 15 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 360, es decir, 29 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 650 mil 697, que representa un aumento de 291 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 11 más, que se agregaron a un total de 42 mil 545.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.