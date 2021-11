¡Revisa el saldo! Ya cayó el depósito de noviembre de Mi Beca para Empezar

CDMX.- Si aún no has revisado tu saldo de Mi Beca para Empezar, procura no tardar en hacerlo pues oficialmente ya cayó el tercer depósito del presente ciclo escolar para los alumnos inscritos a este programa.

Esto según confirmó el área de Bienestar Educativo del Gobierno de la Ciudad de México, quien detalló que el depósito correspondiente al mes de noviembre ya está disponible para los pequeños desde el primero de noviembre.

"Este 1ro de noviembre se realizó el tercer depósito de Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar, apoyo que reciben alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y CAM", informó en sus redes sociales.

Con ello, en el saldo de la tarjeta a inicios de este mes debería mostrar la cantidad de $400 a preescolar, $435 a primaria y secundaria y $500 a beneficiarios de Centros de Atención Múltiple (CAM).

Lee más: Mi Beca para Empezar: pasos para registrarte en la aplicación "Obtén Más"

Si has acudido a revisar tu saldo y aún no se ve reflejado el depósito de noviembre, toma un poco de calma y ten presente que aunque el depósito haya iniciado el día de ayer aún tiene un periodo de diez días en los cuales se realiza la dispersión completa.