Revisan campamento de la CNTE en el Zócalo para detectar Covid-19

CDMX.- Personal médico de la Alcaldía Cuauhtémoc realiza una revisión preventiva contra el Covid-19 en el campamento que la CNTE mantiene desde el lunes en el Zócalo de la Ciudad de México.

Seis médicas y médicos y enfermeras toman la temperatura y la presión, y aplican un cuestionario a los maestros normalistas que se manifiestan por la basificación y el pago de sus salarios.

Hasta ahora, unas seis personas han ameritado que se les tomen muestras para realizarles la prueba de Covid-19, debido principalmente a que amanecieron con resfriado o tos tras la intensa lluvia que hubo anoche en el Centro Histórico.

"Por la lluvia se mojó todo, las colchas, los zapatos, los calcetines, toda la ropa, hasta las almohadas y dos de mis compañeras en la casa amanecieron con gripa, por eso fue que me tomaron a mí una muestra y quedaron de que me mandarán en cinco días el resultado por correo y a mi celular que les dejé", comentó una maestra rural.

Los profesores calculan entre mil 800 y 2 mil personas quienes acampan desde el lunes en el lado norte del Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana, debido a que el Gobierno federal no ha cumplido, aseguran, con la promesa que firmó el 14 de enero de basificarles sus contratos y tampoco ha pagado los salarios.

"A mí me dieron un contrato por cinco meses que se venció en junio, y mi salario se supone que es de 4 mil 600 pesos quincenales, pero a la fecha no me han dado ni un solo peso, nos dieron una tarjeta pero está sin fondos desde entonces, y ya se venció mi contrato y no me han pagado y ya vamos a regresar otra vez a clases el 24 de agosto", dijo el profesor Jesús Carranza, con su tarjeta bancaria en la mano.

Los maestros informaron que mañana llegará otro contingente a reforzar el campamento, en tanto, un grupo salió hacia el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma a informar sobre su situación.

