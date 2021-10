Reviven en redes agresión de Sandra Cuevas cuando era candidata en CDMX

Usuarios de redes sociales revivieron un video en el que se ve a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc de Ciudad de México, agrediendo físicamente a un hombre.

Las imágenes muestran una discusión sobre la falta de transparencia en un proceso electoral en la que Cuevas y otros dos hombres están involucrados.

Después de algunos intercambios de palabras, el hombre agredido llama “señora” a Sandra Cuevas. Ella le dice que debe referirse con “señorita” o “doctora”. “No me digas señora”, dice la ahora Alcaldesa. Luego viene la agresión.

Andrés Manuel López Obrador censuró esta semana a Cuevas, quien dijo en una entrevista que “no le gustan los pobres”.

El Presidente transmitió parte de esa entrevista donde además dijo que le apostará “a una economía de ricos”. La puso como ejemplo de la falta de sensibilidad de los “políticos de derecha” sobre las mayorías mexicanas.

¿Qué dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc?

En la entrevista, Sandra Cuevas asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

"Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan", añade Sandra Cuevas.

El video de la entrevista que Carlos Alazraki le hizo a Sandra Cuevas fue publicado el pasado 21 de octubre.

"Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, dijo la alcaldesa en un video.