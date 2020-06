¿Riesgo de una crisis política por coronavirus en América Latina?

México.- Aunado a la crisis sanitaria y económica que se vive en varios países de América Latina por el acelerado crecimiento en los contagios de COVID-19, cuya cifra supera los 2 millones de casos en esta región, se advierte la posibilidad de una crisis política. En países como Brasil y México, diversos grupos políticos, organizaciones y académicos han cuestionado duramente el manejo de la pandemia y se han llevado a cabo algunas manifestaciones en contra y a favor de sus Gobiernos.

En su videoconferencia desde Ginebra este lunes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que «la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos países, política». Incluso, advirtió que los efectos de esta pandemia «se sentirán durante décadas».

La OMS reconoció el lunes que la pandemia se sigue acelerando en el mundo, al tiempo que Brasil ha superado las 50 mil muertes, y los países europeos avanzan en su desconfinamiento.

Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que en la última semana fueron confirmados un millón de casos en el mundo [Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)].

A la fecha, la pandemia ha superado los nueve millones de contagios y las 469 mil muertes en el planeta. Y de ellos poco más de dos millones de contagios corresponden a los países de Latinoamérica, en donde solamente Brasil supera el millón de casos y los 50 mil decesos, muy pegado a Estados Unidos, que está a punto de alcanzar los 2.3 millones de contagios y sobrepasa los 120 mil fallecimientos.

México, con más muertes por COVID-19

De acuerdo con los registros de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 22 de junio a las 8:40 horas, México ocupa el cuarto lugar en cuanto a contagios en América Latina, con 180 mil 545 casos acumulados, solo por debajo de Brasil, que supera el millón; Perú, que rebasa los 251 mil; y Chile, que ya sobrepasó los 242 mil infectados.

Sin embargo, en cuanto a decesos, México es el segundo país de esta región con más casos documentados de personas que fallecen a causa de la enfermedad, pues acumula 21 mil 825 muertes, cifra que le hace promediar una tasa de letalidad del 12.09 por ciento, la más alta en la región, pues su más cercano es Ecuador, con 8.34 por ciento, producto de 50 mil 640 contagios y 4 mil 223 fallecimientos.

A Brasil, a pesar de sus más de 50 mil muertos por COVID-19, su elevada cifra de contagios lo hace promediar una letalidad del 4.67 por ciento.

En México ha sido muy cuestionado el manejo de la pandemia por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuyo discurso contrasta con el del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras el primero advierte la importancia de conservar la sana distancia y resguardarse en casa, el mandatario federal invita a salir de casa, tal como fue publicado en esta sección recientemente [México vive su fase más alta de casos coronavirus diarios].

Las cifras sobre contagios y muertos y el bajo número de pruebas que se aplican en México también son cuestionadas, pues de acuerdo con el sitio Our World in Data, en nuestro país se aplican .06 pruebas por cada mil habitantes, la cifra más baja de la región; mientras que Chile aplica 1.05; 0.23 en Perú, y 0.34 en Colombia. Y aunque Brasil no transparenta este dato, se estima que aplica 2.3 pruebas por cada caso positivo.

Las crisis

En lo económico, especialistas como César Valenzuela, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha insistido en que la política de austeridad implementada por el Gobierno federal en medio de la crisis sanitaria ha sido exagerada y prácticamente «un suicidio», pues sigue faltando un esquema de apoyos e incentivos fiscales a quienes generan al menos el 70 por ciento de los empleos en el país, que son las micros, las pequeñas y las medianas empresas (mipymes).

Con más de un millón de contagios y por arriba de las 50 mil muertes, Brasil se encamina, de acuerdo con los registros de la Universidad Johns Hopkins y reportajes del diario O Globo y eleconomista.es, a su peor crisis sanitaria y económica producto del mal manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro, desde su declaración inicial de que se trataba de una «gripecita», hasta la desafortunada frase que soltó el 3 de junio, cuando su país registró un récord de fallecimientos por coronavirus, y él dijo que la muerte «es el destino de todo el mundo».

Este lunes, de acuerdo con la agencia de noticias española EFE, el presidente de ultraderecha insistió en que la reacción mundial a la pandemia fue exagerada, y defendió una aceleración del proceso de reapertura de los comercios para retomar las actividades suspendidas por las medidas de distanciamiento social.

En medio de la crisis sanitaria, se agudiza la crisis política en Brasil, donde este domingo, por cuarta semana consecutiva, miles de personas salieron a las calles en actos a favor y en contra del Gobierno de Bolsonaro, quien de acuerdo con EFE enfrenta una grave crisis política en medio del avance de la pandemia.

La agencia de noticias informa que las manifestaciones suceden cuando el cerco judicial a la familia Bolsonaro se aprieta debido al encarcelamiento preventivo el jueves de un antiguo y estrecho colaborador del hoy senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente.

Los países menos transparentes

A mediados de mayo, la organización chilena Ciudadanía Inteligente publicó un estudio en el que afirma que los países latinoamericanos menos transparentes durante la pandemia son El Salvador, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.

De acuerdo con el análisis realizado a veinte países, Colombia, México, Chile y Perú son los más transparentes en cuanto a información básica de acceso público, y así lo divulgó Forbes Centroamérica: «Vemos que muy pocos países superan el 50 por ciento en nuestro índice. No hay ninguno que se acerque al 100 por ciento, y solo dos (Colombia y México) rozan el 80 por ciento», destaca la ONG.

Economías débiles

Otro de los factores que han complicado a países de Latinoamérica hacerle frente económicamente a la crisis sanitaria es la deuda, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está ahogando a naciones como Argentina, que lidera la lista con una deuda equivalente al 93 por ciento de su producto interno bruto.

En este rubro, los países con economías en mejores condiciones son, de acuerdo con el listado del FMI, Colombia (51 %), Chile (27.7 %) y Perú (26.8 %), este último con el porcentaje más bajo de deuda respecto al PIB, aunque es el segundo en América Latina en cuanto a incidencia de COVID-19, con poco más de 251 mil infectados y más 7 mil 861 fallecidos, que lo hacen promediar la segunda tasa de contagia más elevada de la región.

La deuda fiscal de México equivale al 53.8 por ciento de su PIB, de acuerdo con el FMI.

Percepción sobre América Latina

Para el internacionalista por la UNAM Carlos Eduardo Piña, el manejo de la crisis en América Latina y en Centroamérica refleja dos tendencias: una, que algunos países de la región no tienen ni los recursos ni la infraestructura física para hacer frente a la pandemia; dos, que algunas naciones han desestimado los efectos de la pandemia, llegando incluso a ignorar las recomendaciones en materia de políticas públicas para contenerla.

«Los casos emblemáticos del primer grupo son países sudamericanos como Perú, Ecuador y Venezuela. Los del segundo grupo son principalmente Brasil y, en menor medida, México. En el caso de México esta situación se produjo en las primeras semanas del COVID-19, y aunque luego se generaron políticas puntuales para atender la emergencia, no ha habido una cuarentena obligatoria en los mismos términos que en otros países», considera.

El analista político refiere: «En el caso de Venezuela, son notables dos cosas. Una, que Venezuela no tiene desde hace años tanto tráfico aéreo, razón por la cual no se expuso tanto como otros países a los llamados casos importados». Y al mismo tiempo debe notarse que en Venezuela desde hace varios años hay poca transparencia en la difusión de información oficial, razón por la cual puede que los casos reportados no hayan sido los reales, añadió. «Un último punto es que en Venezuela no hay recursos para hacer pruebas masivas de COVID, lo cual hace que las cifras no suban», agregó.

Finalmente, el articulista consideró difícil pronosticar crisis políticas derivadas del COVID-19, pues afirma que en el caso de Brasil son igualmente importantes las manifestaciones anti-Bolsonaro como las muestras de apoyo incondicional de sus simpatizantes, los cuales tampoco son escasos.

Jerarca de la OMS pide ser creativos

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, urgió este lunes a los países a ser creativos y cuidadosos en cómo encontrar soluciones que permitan a sus pueblos y a sus pobladores estar seguros y que continúen con su vida: «Encontrar y hacer pruebas en los casos sospechosos funciona; el aislamiento y el cuidado de los enfermos funciona; el rastreo y la cuarentena de contactos funciona; la protección al personal sanitario funciona», dijo el máximo jerarca de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que admitió que países que habían logrado controlar la pandemia están viendo un repunte tras reabrir sus actividades.

Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS, y María Van Kerkhove, líder técnica de la respuesta COVID-19 y jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS, hicieron énfasis en que el virus sigue llegando a las regiones más pobladas, donde ocurren brotes comunitarios, por lo que se re quiere de realizar más pruebas que ayuden a la detección de casos, al aislamiento y al seguimiento de sospechosos.

Contagios

Chile es el país con la tasa de contagio más elevada en la región de América Latina, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, pues promedia mil 270 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Perú, con 764.89 casos.

Letalidad y mortalidad

México registra la letalidad más elevada en América Latina, pues se ha muerto el 12.09 % de los enfermos de COVID-19. Es también la quinta nación con la tasa más alta de mortalidad: promedia 16.93 decesos por cada 100 mil habitantes.

212 millones de habitantes tiene Brasil, el país más poblado en América Latina.

21 825 muertos por COVID-19 acumulaba México hasta el 22 de junio por la mañana.

Alta cifra de muertos : América Latina ya supera los 95 mil decesos, una cifra que posiciona a esta región entre las más preocupantes a nivel mundial, de acuerdo con la OMS.

: América Latina ya supera los 95 mil decesos, una cifra que posiciona a esta región entre las más preocupantes a nivel mundial, de acuerdo con la OMS. Manejo contradictorio: México es de los países cuyas autoridades al frente del manejo de la pandemia han desarrollado un discurso contradictorio y confuso.

La peor respuesta: En Latinoamérica, México es considerado el de la peor respuesta a la pandemia, pues no solo mantuvo la austeridad, sino que la incrementó, de acuerdo con expertos en desigualdad social. Aquí una conferencia 2ª Encovid-19 Presentación y análisis de resultados y propuestas de acción

