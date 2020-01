Rifa de avión presidencial, inviable porque no pertenece a Gobierno

CDMX.- La senadora panista Xóchitl Gálvez afirmó que es inviable rifar el avión presidencial porque no es del Gobierno.

"No sé si lo puedas rifar porque no es de ellos. No es tuyo el avión: cómo vas rifar algo que no es tuyo. Es como si voy y saco en Elektra una tele y la pongo a rifa. Me va a decir Elektra 'espérate, yo tengo la factura'. Y no tenemos ni la factura del avión", argumentó.

La legisladora hidalguense reprobó el plan de López Obrador.

Tenemos que ponernos serios en este Gobierno, de verdad. Te ganas el avión y qué fregados haces con un avión. Todo es populismo"

"El Presidente debe aceptar que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera. Que se lo venda a Aeroméxico, que se quede aquí en una empresa seria que le pueda dar una operación. Me parece absurdo, es el momento de ponernos serios, el horno no está para bollos".

Por separado, la diputada emecista Martha Tagle sugirió a López Obrador usar el avión para sus giras.

"Nos parece que la venta iba a ser muy difícil y hoy creo que se ha confirmado; habría que reconsiderar la posibilidad de utilizar este avión para transportarse, con las modificaciones, quitándole los lujos. Él hace importantes giras y se gasta lo mismo o más para poder viajar con él con su equipo y con la fuente", planteó.

"Es más viable que pueda reconsiderar la posibilidad de hacerle las modificaciones que considere pertinentes para quitarle los lujos y lo pueda seguir utilizando para sus giras. Ya está comprado".