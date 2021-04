Roban a médicos del ERUM en ISSSTE de la alcaldía Iztapalapa

Miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) fueron asaltados luego de realizar un servicio en el oriente de la Ciudad de México.

Erobo ocurrió cuando los paramédicos de la institución concluían sus labores en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zaragoza, sobre la avenida Telecomunicaciones.

En el lugar, un hombre con una pistola amagó a los paramédicos y los despojó de sus pertenencias.

Pese a que uno de los elementos pudo dar aviso a sus compañeros y a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre el asalto, dado que tenía un telecomunicador al alcance, el sujeto logró escapar.

Además de los objetos personales, el delincuente sustrajo un tanque de oxígeno.

"Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con los paramédicos del ERUM de esta Secretaría, quienes refirieron que mientras esperaban la confirmación de una emergencia que debían atender, un sujeto en posesión de un arma de fuego, los amagó y arrebató sus teléfonos celulares.

"Los uniformados tomaron conocimiento de lo ocurrido y acompañaron a los tres tripulantes de la unidad médica a presentar su denuncia ante el agente del Ministerio Público, para iniciar las investigaciones correspondientes del hecho; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad, para identificar al probable responsable", explicó la dependencia a través de un comunicado.

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 32%: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 32%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 4 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 739, es decir, 48 espacios menos que en el registro del día 3 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 822, es decir, 7 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 612 mil 753, que representa un aumento de 336 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 29 más, que se agregaron a un total de 39 mil 529.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

No bajar la guardia es utilizar cubrebocas, mantener sana distancia en el espacio público y en caso de síntomas o haber estado en contacto con un positivo, realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir los resultados.



Sigamos así.#CDMXSinBajarLaGuardia — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2021

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.