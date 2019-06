"Roma" cierra su ciclo arrasando con 10 Premios Ariel 

CDMX.- "Roma" de Alfonso Cuarón arrasó el lunes con 10 Premios Ariel, cerrando un ciclo que la llevó a recibir desde el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia hasta el premio Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera. En una noche marcada por la presencia femenina, recibió entre otros honores los de mejor película, dirección y coactriz femenina, para Marina de Tavira.

El cineasta no pudo estar presente en la premiación ``por motivos familiares ineludibles", como dijo en un video, el cual fue presentado tras anunciarse que ganó la categoría de edición.

"Me da una enorme tristeza no poder estar con ustedes esta noche que cierra el círculo de "Roma". Me siento honrado que esto suceda en el marco de la entrega de los Premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo Cuarón.

"Me siento profundamente conmovido, agradecido y orgulloso de pertenecer a una comunidad que es reconocida en el mundo por su inmensa fraternidad, diversidad, solidaridad y generosidad".

La activista por los derechos de las trabajadoras domésticas Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, recibió el premio a la mejor dirección en nombre de Cuarón y reconoció la influencia que tuvo la cinta, basada en los recuerdos de infancia del director y la vida de su niñera, para lograr que la Suprema Corte de Justicia garantizara los derechos laborales de 2,4 millones de empleadas y empleados domésticos en el país.

"La película visibilizó a las trabajadoras del hogar en México, ha creado una enorme conciencia de aquellas personas invisibles pero indispensables en la vida de muchas personas", dijo Bautista. "Gracias a `Roma', que influyó muchísimo en este tema".

Cuarón también se llevó el premio a la mejor fotografía y el mejor guion original, el segundo de los cuales fue recogido por su hermano Carlos, quien se lo dedicó a su nana Liboria.

"Roma" es su historia y es la historia de tantas mujeres de este país y de este planeta, es un hermoso espejo que Libo nos regaló y que Alfonso supo ejecutar de una manera magistral.

Muchas gracias Libo, sé que estás por acá, te lo doy (el premio) en el recreo", dijo Carlos Cuarón.

De Tavira, premiada por su aclamado papel de madre y esposa abandonada, le dedicó su estatuilla ``a todas las mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas".

La actriz nominada a un Oscar subió al escenario con un traje blanco drapeado y un pañuelo rojo del flamante movimiento (hash)YaEsHora", por la igualdad de género en el cine mexicano, que al igual que ella lucieron muchas de las asistentes femeninas en la alfombra roja y más tarde en la gala.

``Los invito a que todos y todas fortalezcamos las paternidades y creamos espacios en los que nuestros hijos no se sientan obligados a asumir conductas de violencia o de imposición de poder para afirmar su masculinidad porque ya es hora", dijo De Tavira.

Los otros premios para ``Roma" fueron a sus efectos especiales, efectos visuales, sonido y dirección de arte.

El Ariel al mejor actor fue para Noé Hernández por ``Ocho de cada diez", y el de mejor actriz para Ilse Salas por "Las niñas bien".

Leonardo Ortizgris, en tanto, se llevó el honor a la mejor coactuación masculina por ``Museo", y Benny Emmanuel el de revelación actoral por ``De la infancia".

Entre otros reconocimientos, ``La camarista" de Lila Avilés se impuso como mejor ópera prima, ``Hasta los dientes" de Alberto Arnaut como mejor largometraje documental y ``Ana y

Bruno" de Carlos Carrera como mejor largometraje de animación.

El premio a la mejor película iberoamericana fue para la colombiana ``Pájaros de verano", dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra.

Los Premios Ariel del cine mexicano, en su 61ra edición, se entregaron por primera vez en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.

El Ariel de Oro a la trayectoria se otorgó a tres grandes figuras del cine local: el sonidista argentino Nerio Barberis, la guionista mexicana Paz Alicia Garciadiego y el actor y productor mexicano Héctor Bonilla.