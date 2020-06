Ropa y electrónica, lo más comprado por internet durante pandemia en México

Sinaloa.- Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, las compras por internet pasaron de realizarse una o dos veces al año a una o dos veces por quincena, de acuerdo con un sondeo digital realizado por EL DEBATE. Además, los entrevistados indicaron que entre los artículos de mayor demanda se encuentran ropa, zapatos, electrónica y alimentos.

El sondeo digital fue respondido por cien usuarios en grupos de mensajería instantánea y redes sociales, como Facebook. De manera específica, el 52 por ciento de los entrevistados dijo que antes de la cuarentena por COVID-19 compraba en internet una o dos veces al año; mientras el 31.3 por ciento dijo que una o dos veces al mes; el 10.4 por ciento una o dos veces por quincena, y el 6.3 por ciento una o dos veces por semana [gráfica 1].

En cambio, en medio del confinamiento anunciado por COVID-19, el 35.1 por ciento dijo que realiza las compras online una o dos veces por quincena; el 22.7 por ciento una o dos veces al mes; el 21.6 por ciento una o dos veces por semana, y el 20 por ciento permaneció en una o dos veces al año [gráfica 2].

Ventas en línea

Respecto al tipo de productos más adquiridos, los cien usuarios tuvieron quince productos a elegir en el sondeo. Los resultados indicaron que el 42.2 por ciento, con la cifra más elevada, ha adquirido ropa y zapatos; el 18.5 por ciento, electrónica; el 9.8 por ciento, alimentos en despensa; el 6.5 por ciento alimentos preparados; el 4.3 por ciento línea blanca; y el 3.3 por ciento electrodomésticos y videojuegos.

A su vez, el 2.2 por ciento indicó que ha adquirido artículos de computación y libros, y el 1.1 por ciento mencionó que compra en línea vinos y licores, cremas, salud y belleza, ropa de bebé, colchones, maquillaje y diversos [gráfica 3].

La confianza de los ciudadanos en lacompra por internet rebasó el 50 por ciento, de acuerdo con los entrevistados. Un 67.4 por ciento dijo que confía mucho, y un 32.6 por ciento dijo que poco [gráfica 6]. Sin embargo, un 24.7 por ciento mencionó que sí ha tenido problemas con las compras.

En específico, el 44.4 por ciento dijo que la compra no llegó en la fecha prometida; el 22.2 por ciento señaló que la empresa no responde; y el 11.1 por ciento indicó que no llegó lo que pidió.

Entre el resto de los inconvenientes también mencionaron que el producto estaba en malas condiciones y que no respondió paquetería. En contraste, el 75.3 por ciento de los entrevistados indicó que no ha presentado problemas al momento de realizar las compras en línea [gráficas 8 y 9].

Cuestionados sobre cuánto llegan a invertir en estas compras, el 33 por ciento dijo que de 500 a 1000 pesos; el 24.7 por ciento de 1000 a 3000 pesos; el 16.5 por ciento de 300 a 500 pesos; el 13.4 por ciento de 100 a 300 pesos; el 6.2 por ciento de 3000 a 5000 pesos; solo el 5.2 por ciento dijo que más de 5000 pesos [gráfica 4].

Accesibilidad en pagos y sitios

De acuerdo con los resultados, el 20.5 por ciento indicó que el Día de la Madre fue el motivo de su compra; el 19.3 por ciento dijo que compró en línea por alimentos; el 17 por ciento por cumpleaños; un 9 por ciento mencionó que por necesidad; el 8.8 por ciento por ocio, y el 6.5 por ciento por aniversarios.

Entre el resto de los resultados con menos del 5.5 por ciento, estuvieron el nacimiento de un bebé, Día del Niño, ofertas, decoración para la casas, entre otros [gráfica 5].

El 91.8 por ciento señaló que no ha presentado problemas con el pago; mientras que solo el 8.2 por ciento dijo que sí [gráfica 10].

Los sitos de internet favoritos de compra para los entrevistados fueron Amazon, con 26.1 por ciento; Mercado Libre, con 23.9 por ciento; Liverpool, con 13 por ciento; y Coppel, con 10.8 por ciento. Tanto Walmart como Uber Eats registraron el 4.3 por ciento como favoritos. Empresas en línea como Shein, Zara, Aliexpress, Panamá, Pull&Bear, Privalía, eBay y Casa Ley obtuvieron por igual 2.17 por ciento en los resultados [gráfica 7].

Ventas Facebook Sinaloa

Algunos comercios que no cuentan con la modalidad de venta por internet a través de una página oficial han utilizado las redes sociales para ofrecer sus productos. En Facebook se puede acceder a grupos que realizan todo tipo de ventas, incluidos comercios establecidos e informales, como tiendas de ropa, mueblerías, venta de electrónicos, línea blanca y restaurantes.

La modalidad implica una publicación en la que se muestra por fotografías el producto y se pone a disposición información, ya sea tamaño, talla, tipo o colores y posteriormente el teléfono o contacto de WhatsApp. Este tipo de venta no es regulada por Condusef, de acuerdo con la propia página oficial.

Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Profeco ha alertado de posibles fraudes. Como recomendación invita a la población a verificar el vendedor o la existencia de la empresa y la modalidad segura de entrega del producto. En redes sociales como Instagram también se realiza la modalidad de envíos de productos por compra en línea.

Condusef: Crecimiento en comercio electrónico

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que el 2020 tendrá un crecimiento acelerado de transacciones en el comercio electrónico, sobre todo a partir del mes de marzo, a raíz de las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia del COVID-19, las cuales han motivado el uso de diversas alternativas de compra o pago a distancia.

En su último reporte, informó que el número de las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y de débito en 2019 ascendieron a poco más de 3 mil 563 millones, de las cuales el 11.9 por ciento fue realizado en comercio electrónico.

Esta modalidad de compra ha crecido a una tasa media trimestral del 13.1 por ciento desde el 2015 al 2019.

El informe completo puede encontrarlo en: CONDUSEF informa sobre las operaciones en Comercio Electrónico al cierre de 2019

