"SHCP y Pemex denunciaron caso Odebrecht": AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en el sexenio pasado, fueron la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos quienes denunciaron ante la entonces PGR los casos de corrupción de Odebrecht.

Cuestionado sobre la intención de archivar en 2018 el caso de sobornos de la firma brasileña a Emilio Lozoya incriminando a una empresaria que murió cuatro años antes, indicó que las denuncias están vigentes aunque no hubo seguimiento ni resultados.

"Yo tengo otra información, presentaban en la Administración pasada una denuncia, creo que lo hicieron de Hacienda y también de Pemex en la Administración pasada, pero no se le dió curso, inclusive hasta la misma comisión de la transparencia habló de que no se podía dar a conocer el expediente, pero están vigentes las denuncias que se hicieron en la pasada Administración.

"Dos denuncias sobre el caso Odebrecht. Era tanto el escándalo que se tuvo que proceder en la pasada administración, sí existen las denuncias, sería cosa de que se preguntara a la Fiscalía, pero son denuncias hechas en la pasada Administración, desde luego no había seguimiento ni hubo resultados", afirmó en conferencia.

REFORMA publicó que antes de concluir el sexenio, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó archivar la investigación del caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, dándole valor a la versión de que el dinero de los sobornos en realidad eran depósitos relacionados con negocios de Fabiola Tapia, una empresaria fallecida en 2014.

Los ejecutivos de Odebrecht revelaron que pagaron 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex en cuentas bancarias de las empresas off shore Zecapan y Latin America Asia Holdings Ltd.

La idea de los operadores del Gobierno era argumentar que Fabiola Tapia prestó 6 millones de dólares a Zecapan y que compró las acciones de Latin America Asia Holdings en 2012, cuando Odebrecht empezó a hacer los depósitos.

