SSC niega privilegios de Jesús “N” en el Reclusorio Norte; no recibe visitas conyugales, ni tiene TV

Luego de que el columnista de El Universal, Mario Maldonado, diera a conocer los supuestos privilegios de los que goza Jesús "N", presunto asesino de la cantante Yrma Lydya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo desmintió a través de un comunicado.

De acuerdo a lo publicado en la versión impresa del diario de circulación nacional, el entonces abogado contaba con algunas facilidades al interior de su celda como comida de restaurantes, medicamentos, teléfono celular, televisión y hasta recibía visitas conyugales de una joven mujer.

Incluso el propio Maldonado señaló que ese mismo trató lo había recibido otros huéspedes distinguidos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como el ex gobernador Javier Duarte, el abogado Juan Collado, el empresario Alonso Ancira, el ex director de Pemex Emilio Lozoya y el ex senador Jorge Luis Lavalle.

No obstante la SSC capitalina reiteró que Jesús "N" no goza de algún tipo de privilegio, ni cuenta con visitas conyugales, ni televisión, pues ello requiere de una solicitud al Comité Técnico y además deberá cumplir con ciertos requisitos.

El presunto asesino de Yrma Lydya, sólo tiene acceso a los teléfonos públicos al interior del centro penitenciario y los utiliza en los horarios establecidos.

Por últimó señaló que la única probable comodidad de la que goza Jesús "N", es encontrarse recluido en una celda ubicada en un dormitorio destinado a la población vulnerable, al ser una persona de la tercera edad.

Pese a que la defensa de Jesús "N" ha insistido en la inocencia de su cliente, al no haber sido el presunto actor material del asesinato de Yrma Lydya, un juez de control ya lo vinculo a proceso y deberá permanecer en el Reclusorio Norte tras dictarle prisión preventiva hasta la próxima audiencia.

Esto luego de mostrar como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del restaurante en la colonia Del Valle, donde se le puede ver cometer el feminicidio para después entregarle el arma a su escolta Benjamín "N", quien se la daría a una tercera persona.

Este sujeto ya es buscado por las autoridades, así como la pistola, que según la descripción está bañada en oro, por lo que será fácil de identificar.