Salpica FGR a García Harfuch en audiencia de Murillo Karam

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Jesús Murillo Karam organizó un cónclave para fraguar la "verdad histórica" sobre Ayotzinapa, donde participó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.

Así lo señaló Lidia Bustamante Vargas, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía del Caso Iguala, durante la audiencia inicial en la que imputó al ex Procurador de la República por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

En la diligencia, la fiscal reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.

La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que el 7 de octubre hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.

En ese encuentro estuvieron además Zerón, Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta - ya procesado-; y García Harfuch.

El testigo colaborador declaró que cuando llegó el Gobernador Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.

Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos, sin embargo, la fiscal Bustamante afirmó que allí se empezó a inventar "la verdad histórica".

"Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre", dijo.

En esas fechas, la FGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por la Marina y la AIC. De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.

García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.

También porque un testigo protegido con el nombre clave "Juan" declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.

Durante la audiencia, la Fiscalía ha sostenido que Murillo Karam fue el principal artífice de la "verdad histórica" del caso Iguala y a Tomás Zerón como su ejecutor.

En todo momento, la FGR ha descalificado las conclusiones de la investigación en la gestión de Murillo Karam, refiriéndose a ellas como "libreto", "artificio", "verdad inexistente" y "montaje".

Dijo que fue un invento del ex Procurador para desactivar la presión social y la indignación que levantó la desaparición de los estudiantes.

El regaño del juez

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, sin embargo, interrumpió en más de una ocasión a la fiscal porque dijo que no le estaba aportando información de calidad y concisa para tomar más adelante una decisión.

De hecho, hubo un momento en que advirtió que iba a informar al Fiscal Alejandro Gertz Manero lo que estaba sucediendo en la audiencia porque consideró que los fiscales no vinieron debidamente preparados para el trámite.

La diligencia continúa esta tarde y a las 16:00 horas la FGR estaba dando lectura a sus datos se prueba contra Murillo.

Llega Murillo Karam al Reclusorio Norte

En un convoy de vehículos de 5 camionetas de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, esta mañana arribó Jesús Murillo Karam al Reclusorio Norte, donde comparecerá ante un juez federal para ser imputado de presuntos delitos cometidos en la investigación del Caso Iguala.

El ex Procurador General de la República llegó a la 7:17 horas en una camioneta Jeep Cherokee color gris, escoltada por cuatro camionetas de redilas con infantes de la Marina fuertemente armados.

Ayer, Murillo Karam fue detenido al salir de su casa en Lomas de Chapultepec, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, como parte de la investigación del Caso Iguala.