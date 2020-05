Santiago Nieto dice que congeló las cuentas de Ovidio Guzmán

México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que congelaron las cuentas de el hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán y otras 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Además de la que se presento la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

Señaló que congeló las cuentas de Ovidio y 330 personas vinculas al Cártel de Sinaloa, señalando que se han encontrado "cosas raras".

Detalló el medio El País, que Santiago Nieto logró identificar a las hermanas de Ismael "El Mayo" Zambada, quienes supuestamente ganaron millones de pesos en un casino pero "nadie gana millones de pesos en un casino", por lo que ve un buen indicador de la presencia de lavado de dinero, por lo que este acto ya fue denunciado.

Santiago Nieto Afirmó que no son "tapadera de nadie", por lo que ven en caso existir un vínculo con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores que se investigará.

