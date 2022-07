Se alarga audiencia por colapso de L12 de Metro CDMX; perfilan vinculación de 7 exfuncionarios

Con más de 12 horas de audiencia, al tercer receso decretado por el juez de control uno de los ocho imputados ya fue exonerado por el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX, mientras que los otros siete podrían ser vinculados a proceso.

Y es que mientras a eso de las 22:00 horas el juzgador decretó el tercer receso del día para tomar alimentos, de acuerdo con reportes de Expansión, Ricardo Pérez, exresponsable de Seguridad Estructural de la L12 habría sido exonerado luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no pudo argumentar la acusación, siendo el primero de los 10 imputados con veredicto.

Mientras que todavía falta que el juez decida sobre la vinculación a proceso de Enrique Horcasitas, exdirector de Proyecto Metro; Moisés Guerrero, director de construcción; Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles; Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Carlos Ramos, residente de obra; Fernando Amezcua, director de supervisión de obra, y Fernando Ramiro, coordinador de supervisión de obra.

A la vez que su defensor, Gabriel Regino, prevé que los funcionarios sean vinculados a proceso, en lo que, aseguró, “será una burla a las víctimas y una prueba de que Florencia Serranía y otros quedarán impunes… por el momento”, calificándola de “pantomima electoral”, toda vez que la sesión se reanudará a eso de las 23:30 horas, siendo que podría concluir a las 7:00 horas de este miércoles.

Asimismo, Será hasta el 17 de agosto cuando se decida si se vincula a proceso o no a Guillermo Alcázar Pancardo, ex Director Responsable de Obra (DRO) de la L12; y Héctor Rosas Troncoso, exdirector de Obra Civil de Proyecto Metro, quienes no acudieron a la audiencia de la semana pasada por contagio de Covid-19 y cambio de abogado, respectivamente.

En tanto que del lado de las víctimas, el abogado Teófilo Benítez aseguró que insistirán en el cambio de medidas cautelares para los siete acusados restantes, por lo que podría ser prisión cautelar o la colocación del brazalete de rastreo, pues apuntó que hay riesgo de fuga por parte de los imputados.

Te recomendamos leer:

Mientras que la continuación de la audiencia se da luego de dos mensajes públicos de la Fiscalía CDMX recalcando que la carpeta de investigación se armó con bases científicas, reiterando que la supuesta falta de revisión y mantenimiento no fue causal del derrumbe, así como una solicitud de los diputados locales del PAN ante la FGJCDMX para investigar a la Agente del Ministerio Público que lleva el caso de la L12, pues no acató la orden de un juez para citar a declarar a la exdirectora del Metro CDMX, Florencia Serranía.