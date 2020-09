Se concentra Frena para acampar en la CDMX

CDMX.- El Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frena) amenaza con imitar al Presidente y ocupar el espacio público con casas de campaña en la Ciudad de México.

Esta mañana, sus integrantes se han concentrado en el Monumento a la Revolución con casas de campaña, banderas de México, cartelones contra López López Obrador, un monigote del Presidente con cuernos y vírgenes de Guadalupe.

"Queremos que renuncie Lopez inmediatamente, fuera el mal gobierno, no queremos este gobierno corrupto", gritó Jaime Sandoval, de León Guanajuato, con un altavoz.

Frente a él, los miembros del Frena trataban de organizarse en filas para marchar. La mayoría trae cubrebocas para prevenir el Covid, aunque es complicado guardar la sana distancia.

"En donde sea, nos vamos a plantar indefinidamente. No es un plantón es ocupación en nuestro derecho como ciudadanos. Intentaremos avanzar hacia el Zócalo hasta donde se nos permita", dijo Sandoval.

"Guanajuato repudia tu Gobierno. Llevas a México a la pobreza", "En Guanajuato No seremos Cuba ni Venezuela. Somos mexicanos defendiendo nuestro País", "Fuera AMLO mentiroso y corrupto", "No más montajes, no más risas fraudulentas", "Fuera López" dicen los carteles.

Algunos manifestantes en fila se pasaban casas de campaña, de un edificio hasta la explanada del Monumento.

"Las casas son donaciones de toda la gente que ves aquí. Solamente entre nosotros hemos comprado las cosas nadie nos ha financiado, qué quede claro", añadió Sandoval.

"Ahora López quiere prohibir la protesta, ¡ya se le olvidó cómo tomó Paseo de la Reforma, cómo quemó pozos! ¡Es un cínico mentiroso, vamos a darle una sopa de su propio chocolate!", sostuvo una inconforme de Chihuahua.

El grupo aguarda para marchar en silencio hacia el Zócalo

Esta es la séptima convocatoria multitudinaria del Frente que denuncia los impactos negativos de las políticas del Presidente López Obrador en áreas como la economía o la concentración del poder político y que exige su renuncia antes del 30 de noviembre, un día antes de que cumpla dos años en el cargo.