Se generarán 389 mil empleos en en obras de construcción: Claudia Sheinbaum

CDMX.- Con el plan de reactivación del sector de construcción y obras en la Ciudad de México, se permitirá crear 260 empleos en obras privadas y 129 mil en las obras públicas.

Con el fin de que se pueda convertir en un potenciador del desarrollo económico de la Ciudad de México, después de que durante la pandemia de Covid-19 se perdieran más de 200 mil empleos, señaló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en la inauguración del Foro 2020 Planeación para el Desarrollo Sustentable.

En el foro celebrado, de manera virtual, la mandataria expresó que durante la pandemia se han perdido 200 mil empleos, cerca de la mitad corresponden a empleos de limpieza a oficinas que se realizan a través de empresas outsorcing, y en el sector de la construcción se perdieron entre 20 y 30 mil empleos.

Además, se habló que las secretarías de agua y movilidad, trabajan conjuntamente para poder apoyar a los constructores privados, para autorizar de manera más pronta las obras.

#EnVivo ▶️ Agradezco la invitación de @CMIC_CDMX a inaugurar su Foro 2020 "Planeación para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México". https://t.co/HkkC0OoZ9M — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2020

Lo segundo es que antes de autorizar algún desarrollo mayor se establece un esquema de consulta vecinal, que no es que sea si se realiza o no la obra, sino que cómo se debe realizar para que no tenga los impactos locales que muchas de estás generan.

La mandataria mencionó que la pandemia de Covid-19, tiene que ser necesariamente un espacio de reflexión, por la pérdida de vidas humanas y todo lo que se ha vivido en los momentos de crisis.

