"Se los suplico, no es Covid-19": Joven ve morir a su padre mientras los ignoran en el IMSS

México.- Sin duda la pandemia nos ha traído momentos terribles como el que verás a continuación, se trata de video que deja ver a un hombre de entre 35 y 40 años desplomado justo en la entrada de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México (CDMX), ante la vista negligente de los trabajadores, quienes lo ignoraron.

Justo al inicio del material audiovisual se da, sin que esa sea la intención, el contexto perfecto, pues la mujer que hacía la grabación gritaba desconsolada y entre lágrimas: "respira, respira. Aquí no nos quieren recibir".

En las imágenes se ve a un joven de entre 15 y 20 años viendo de cerca al hombre en el piso, quien ante la desesperación se pone de pie, golpea la entrada del hospital y grita con enojo: "abran la puerta".

Si rápidamente pensaste que lo no atendían por estar contagiado con el virus Sars Cov 2, la misma mujer antes mencionada aclaró la situación con otros gritos que reflejaron su estrés: "No es Covid-19, no es Covid-19".

"Todavía sigue vivo, todavía sigue vivo", exclama a los cuatro vientes el mismo joven antes mencionado, en busca de que personal del IMSS le ayude, aunque sus peticiones fueron en vano.

Ante la inacción de los médicos y enfermeras, una persona que se encontraba en el lugar se acercó para darle respiración de boca a boca, mientras la desgarradora escena seguía ante la vista de todos.

Señorita, por favor, por favor señorita. Se lo suplico señorita", dijo ya a llanto abierto el mismo hombre que intentó ayudar a quien se presume, es su padre.

Más tarde en la grabación una de las mujeres que acompañaba al sujeto afirmó que sufre de insuficiencia renal y que llegó con la presión baja, desechando la idea de que se trataba de Covid-19.

Con el paso de los minutos los familiares del enfermo aseguraron que ya estaba frío, cambiando el ánimo de la discusión, primero por furia contra el personal del IMSS que dejó morir al hombre sin atención médica; y después por una notoria tristeza y lágrimas incontenibles.

Aunque no se conoce la versión oficial sobre el fallecimiento del hombre, identificado como Ricardo, comentarios en el video subido a la cuenta en Facebook de Lety Campos, confirmaron la noticia.