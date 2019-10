Se pronostican lluvias en el Valle de México

CDMX.- Para hoy, la onda tropical No. 47 recorrerá la Península de Yucatán y el sureste del país. Asimismo, un canal de baja presión, favorecerá entrada de humedad hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional. Por otro lado, el frente frío No. 8 se ubica en el extremo norte de Baja California. Finalmente, el frente No. 7 dejará de afectar al país en el transcurso del día.

Pronóstico de precipitación: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas: Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico por regiones en el Valle de México:

Valle de México: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, además de bancos de niebla y/o neblina matutinas. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 7 a 9°C.

De manera coordinada con las distintas autoridades del ramo, la CAEM vigila las diferentes plantas de bombeo, así como los cauces naturales y barrancas, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexiquenses.

Los habitantes de la entidad tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI) donde podrán reportar emergencias relacionadas con las lluvias las 24 horas del día. Para el Valle de México 800-2012489 y para el Valle de Toluca 800-2012490.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.