Se queja Lord Molécula de discriminación: no lo dejan entrar al teatro

Ciudad de México.-El periodista Carlos Pozos, el famoso Lord Molécula, se quejó de sufrir un acto de discriminación, cuando la noche de este jueves intentaba ingresar al Teatro Cultural junto con su familia a disfrutar del espectáculo "El CuarenTenorio Cómico" en la colonia Roma Norte, y no los dejaron ingresar pese a que todos tenían sus boletos.

En un video públicado en su cuenta de Twitter, Lord Molécula lamentó este incidente y solamente se le dijo que era una orden de las autoridades del teatro, pese a que esta noche de jueves se brinda una función especial previo al estreno de la obra que será este 2 de octubre.

Pozos es ampliamente conocido por sus participaciones en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que genera polémica al participar en la ronda de preguntas y realizarle comentarios de simpatía hacia el mandatario, y en otras ocasiones por defender el trabajo que realiza que se denominada "periodismode transformación"; incluso con sus intervenciones se le señala de desviar la agenda del resto de los comunidadores que acuden muy temprano a la cita.

El video que publicó en redes sociales está acompañado del mensaje que dice: "Molécufans mañana se estrena el #cuarentenoriocomico y hoy está empezando una función especial. A mi me invitó un familiar y no me dejaron pasar por ser @lordmolecula @GOUPRODUCCIONES @DaniBisogno y demás miembros del elenco les juro que de noche no trabajo #discriminacion!?".