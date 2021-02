Se registra como aspirante a la Alcaldía Cuauhtémoc Dolores Padierna, diputada de Morena

Ciudad de México.- La diputada del partido Morena, Dolores Padierna, presentó este martes su registro como aspirante a la Alcaldía Cuauhtémoc, si la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aprueba dicha aspiración esta sería la segunda ocasión que la servidora pública busca ese puesto, ya que durante 2000 y 2003 se desempeñó como Jefa Delegacional.

Por medio de un video que subió a su cuenta oficial de Twitter la diputada morenista dio a conocer que había hecho su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, también aclaró que desde hace muchos años ha luchado por el bienestar del pueblo de México.

"Hoy presenté mi registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para participar en la contienda interna por la Alcaldía Cuauhtémoc. Desde hace muchos años he luchado por el bienestar del pueblo de México, lo he hecho desde diversas trincheras, pero pocas cosas me enorgullecen más que tener la posibilidad de volver a trabajar desde y por la Cuauhtémoc", dijo.

Padierna asegura que la Alcaldía "debe ser un lugar seguro para todas y todos, un lugar libre de violencia, donde cada persona pueda vivir en plenitud", aclaró que la Cuauhtémoc necesita un gobierno honesto y eficiente "entregado al único objetivo de lograr el bienestar de sus habitantes".

El día de ayer, lunes 2 de febrero, el ex aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas, pidió al Ejecutivo Nacional de Morena, frenar la eventual postulación del ex perredista René Bejarano y de su esposa, la diputada Dolores Padierna, a diversas candidaturas en el proceso electoral en marcha.

Rojas realizó su petición a través de una carta pública la cual dirigió al presidente morenista, Mario Delgado, y a la secretaria general, Citlalli Hernández, donde también mencionaba que se deben de rechazar las aspiraciones de políticos "impresentables".