Se suman tianguistas de Iztapalapa al reto Iztapalapa cero contagios; la cabeza de Juárez se pone el cubrebocas

Ciudad de México.- La alcaldesa Clara Brugada Molina, dirigentes de tianguistas de Iztapalapa, y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, acordaron la integración de los comerciantes al Reto Iztapalapa Cero Contagios y la aplicación de 15 medidas para proteger la salud de oferentes y comerciantes, así como para avanzar en romper las cadenas de transmisión del Covid-19 en la demarcación, donde ya hay una reducción en la velocidad del contagio y ya no es la que tiene más enfermos acumulados en el país.

Durante el evento, realizado en el museo del monumento conocido como Cabeza de Juárez, a la que le fue colocado un cubrebocas gigante para impulsar la concientización del uso de protección personal por parte de toda la población para andar en la calle, en los espacios públicos y, en su caso, en las casas. Todo ello en el contexto del Reto Iztapalapa Cero Contagios, al que se han sumado artistas, deportistas y, principalmente, miles de ciudadanos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Clara Brugada Molina anunció que la Alcaldía Iztapalapa entregará una estrella como reconocimiento a cada tianguis que cumpla con las medidas que se acaban de exponer. “Lo más importante es proteger a los comerciantes y que se confine cada centro de abasto para que quienes entren también estén protegidos porque así se van evitando los contagios”.

Cada semana se va a entregar un reconocimiento a quienes apliquen estas acciones. “Tianguis y vendedores en vía pública que cumplan con estas medidas, que ninguno de sus puestos debe tener venta de comida ahí mismo, que los puestos y comerciantes estén protegidos y se confine la entrada, se entregará esa estrella a tianguis y grandes comercios de Iztapalapa” y se dirá que la gente “puede ir al tianguis de tal colonia con toda confianza a comprar, porque siempre están protegidos”.

También hizo un llamado a los consumidores, quienes tienen que acudir al tianguis protegidos con cubrebocas y careta, podamos pacientemente entrar porque el tianguis está confinado, no podemos tener aglomeraciones, debemos guardar la sana distancia. Es una gran responsabilidad cambiar nuestros hábitos, protegernos y proteger a los demás”. Y recordó que si alguien sale sin protección, puede sin quererlo, afectar a la familia.

La alcaldesa ratificó el compromiso gubernamental, de todos los niveles, para apoyar a los tianguistas y destacó la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que si no fuera por las remesas que envían los mexicanos en el extranjero y por los tianguis y ventas en vía pública, este país ya hubiera explotado socialmente.

Destacó la importancia de que los tianguistas se sumen a este reto, subrayó el papel que han jugado en la contingencia y expresó su reconocimiento a este sector. Fueron los primeros en suspender actividades en la ciudad en la época más difícil de la pandemia, pusieron ejemplo de responsabilidad y deben mantenerlo en el comercio en vía pública.

También expresó su reconocimiento a las 50 brigadas de trabajadores de la Alcaldía, que diario supervisan el cumplimiento del protocolo de sanidad en medio centenar de tianguis que se instalan en promedio diario en la demarcación y que trabajan en convencer a comerciantes y consumidores en el uso de cubrebocas, gel, careta, lavado de manos y sana distancia, pues aún hay quienes se niegan a aplicar estas medidas.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, resaltó que las medidas acordadas en el convenio con los son fundamentales para sacar adelante a la ciudad y a ustedes mismos en su centro de trabajo y destacó que los tianguistas de Iztapalapa son los primeros en firmar un convenio de esta magnitud e importancia, donde se comprometen a cumplir medidas sanitarias, por lo que impulsará que esta acción se replique en otras alcaldías.

Dio a conocer que el 33 por ciento de la población de la capital se abastece exclusivamente en los tianguis, sin ir a mercados públicos o supermercados, lo que implica la instalación de un promedio de 200 tianguis diarios, donde laboran más de 100 mil personas. Por ello, es que el gobierno está obligado a renovar esfuerzos para preservar estos centros de abasto y proteger a sus integrantes y a los compradores de contagios.

Expuso su rechazo a que se señale a los tianguis como puntos de contagio “y debemos trabajar de forma conjunta para hacer de los tianguis un centro de abasto seguro porque es el reto que nos impone la pandemia, no nos podemos hacer a un lado ni decir que no, no solo por la seguridad sanitaria del tianguis, por la salud de oferentes y consumidores, pero si hubiéramos permitido que los tianguis se catalogaran como eran centro de contagio hubieran perdido clientela y competitividad”.

A su vez, los dirigentes Armando Serralde y José Arturo Granados coincidieron en la importancia de mantener la seguridad sanitaria en la actividad de los tianguis y expusieron al disposición de los comerciantes, con el apoyo de la Alcaldía, para mantenerla, pues ya la aplican con el uso de cubrebocas, caretas, cortinas de plástico, distribución de gel desinfectante, entre otras medias.

Los representantes de tianguistas que firmaron el convenio son Armando Serralde de la Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en Pequeño de la República Mexicana; Consejo Coordinador del Comercio Social, Unión de Comerciantes y Tianguistas no asalariados en el Distrito Federal, José Arturo Granados Frías; Alberto Salinas de la Concentración de Comerciantes Ambulantes y Mercados Públicos, Alberto Salinas; Gerardo Volante de Comerciantes 20 de Noviembre; Alberto Pedroza Hernández de la Federación Nacional de Organizaciones Populares.