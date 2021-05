Se vacunarán maestros de nivel básico y superior el próximo 18 de mayo: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo lunes 18 de mayo iniciará la vacunación contra el Covid-19 a personal académica básico y superior de la capital.

La mandataria local compartió que el próximo 15 de marzo se darán a conocer las macrounidades de vacunación, que forman parte del Plan Nacional de Vacunación realizado en conjunto con el Gobierno de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, Sheinbaum indicó que con esta jornada se inmunizarán 304 mil 378 maestros y personal docente.

Leer más: Esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, recibe vacuna contra Covid-19

"Estaremos vacunando a todo el personal educativo, desde preescolar hasta universidad de escuelas públicas y privadas. Si no están en el padrón, les pido se acerquen a su centro educativo para que los den de alta.", dijo la capitalina.

Por su parte, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a conocer el paso a paso del proceso de inscripción de aquellos que desean adquirir el biológico contra el coronavirus.

"A partir del 15 de mayo van a ingresar a vacunacion.cdmx.gob.mx, meter su CURP y van a descargar una cita de vacunación: la cita de vacunación va a tener el lugar, la sede… la dirección del lugar, el día y el horario que les toca vacunarse.

"Es importante que imprimamos o llevemos en el celular, pueden ser ambas, , el QR y la cita que les vamos a dar; finalmente, asistan a su cita de vacunación, al llegar los Servidores de la Nación y de la Ciudad les van a pedir ver esa cita, la van a validar y van a cotejarla con una identificación oficial que incluya nombre y fotografía para ver que la cita corresponda con la persona que esté ahí", explicó.

Ocupación hospitalaria en la CDMX, al 15%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 15%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 11 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 766, es decir, 3 espacios más que en el registro del día 10 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 454, es decir, 3 espacios más que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 647 mil 233, que representa un aumento de 663 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 26 más, que se agregaron a un total de 42 mil 341.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 12 de mayo sobre el Covid-19

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.