Secretario de Gobierno de la CDMX tiene Covid-19

CDMX.- El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México informó que ha dado positivo en Covid-19.

El Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, compartió a través de redes sociales que se realizó la prueba de Covid-19 donde ha dado positivo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Agregó que a pesar de estar contagiado, se siente bien y que ha tomado medidas, por lo que contacto a todas las personas con las que ha estado cerca para que tomen precauciones, mientras que él sigue trabajando desde casa.

"Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa."

Compartió desde redes sociales el Secretario de Gobierno de la capital.

Foto: Captura

Cabe señalar que el funcionario acudió a un evento público en donde estuvo al lado de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez, quien se incorporó al Gabinete federal, ya que ese fin de semana se realizó actividades de entrega-recepción del cargo y otras que involucraron reuniones con diputados.

La Jefa de Gobierno informó que se mantendrá en aislamiento tras darse a conocer que Alfonso Suárez diera positivo.

También puedes leer:

PAN CDMX exige explicación a Claudia Sheinbaum de por qué mintió en la salida de Jesús Orta

Ofrecen en CDMX licencias de conducir falsas