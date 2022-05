Sedema aplica mil 133 sanciones a automovilistas por no respetar Hoy no Circula

La Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental informó que hasta la tarde del miércoles mil 133 automovilistas han sido sancionados en la Ciudad de México por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula, durante la contingencia ambiental por ozono decretada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis ((CAMe).

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México recordó que la CAMe activó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosféfica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Especificó que el martes 3 de mayo sancionó a 654 automovilistas, de los cuales 305 conducían vehículos matriculados en la Ciudad de México y 349 vehículos registrados en otras entidades.

Del total de sanciones, 456 fueron por circular en día u horario prohibido, 163 por circular sin contar con verificación vehicular vigente y 35 vehículos ostensiblemente contaminantes, detalló la Sedema.

Hasta las 13:00 horas de este miércoles 4 de mayo se aplicaron 479 sanciones, 319 de ellas por circular en día u horario prohibido, 118 por falta de verificación vehicular y 42 por emisión ostensible de gases contaminantes.

Sedema mencionó que para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), apuntó la Sedema.

Abundó que las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

La CAMe activó desde el lunes 2 de mayo la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosféfica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su último reporte de las 15:00 horas, señaló que información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el sistema de alta presión se mantiene posicionado en el centro del país y continua ocasionando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México.

Además, escasa ventilación, bajo transporte de humedad, radiación solar intensa, así como temperaturas elevadas.

Esta condición meteorológica promueve la formación y acumulación del ozono, generando muy mala calidad del aire.

Restricciones a la circulación en el Sector Transporte

Este miércoles 4 de mayo, deben suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas: