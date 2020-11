Seguidores de Andrés Manuel López Obrador le llevan serenata a Palacio Nacional por su cumpleaños

CDMX.- Hoy viernes 13 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple 67 años de edad, y pese a que pidió a sus seguidores no celebrarlo acudiendo a Palacio Nacional debido a la pandemia de Covid-19, un grupo de aproximadamente 50 personas acudió a llevarle serenata con mariachi y trova al mandatario ayer.

Desde de las 19:00 horas de ayer jueves, comenzaron a congregarse personas provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México e incluso otros estados a un costado de la puerta principal de Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda, para celebrar el cumpleaños de AMLO en vísperas.

Al son y coro de temas como "Cielito lindo", "El rey" de José Afredo Jiménez, "Amor eterno" de Juan Gabriel, los seguidores del presidente de la Repúbica expresaron su cariño y respaldo al gobernante, que nació un día como hoy pero de 1953 en Tepetitán Macuspana, Tabasco.

Además de los grupos de mariachi y trova, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador llevaron pancartas y carteles con el rostro del mandatario acompañado de felicitaciones y frases de apoyo. "Esperanza", se leía en mayúsculas en una imagen del tabasqueño.

Entre los presentes hubo también mujeres disfrazadas de adelitas, emblemáticas mujeres de la Revolución, que desearon en su nombre un feliz cumpleaños a AMLO y que se vuelvan realidad sus "grandes y nobles propósitos".

El ambiente de fiesta se prolongó por horas, ya que los asistentes decidieron esperar hasta las 12:00 de la noche para cantarle al presidente "Las Mañanitas", con la esperanza de que saliera a saludarlos.

Sin embargo, también pudo apreciarse la ausencia de sana distancia y cubrebocas entre algunos de los presentes, quienes decidieron ignorar la petición de AMLO de no acudir a Palacio Nacional, precisamente para evitar posibles contagios de Covid-19.

Desde La Mañanera de ayer, el presidente del país señaló que se había enterado en redes sociales de la iniciativa de llevarle serenata, por lo que se mostró agradecido, pero aclaró que no era necesario, pues continuamos en pandemia.

Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando", dijo López Obrador.