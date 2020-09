Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: entre el virus y 19S

CDMX.- El Segundo Informe de Gobierno de la CDMX no causa emoción a todos. La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum realizará hoy el acto protocolario ante diputados, pero a la distancia, debido a la pandemia de Covid-19.

Los legisladores estarán en el recinto de Donceles y la Mandataria en su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde escuchará los posicionamientos de partidos antes de exponer su discurso y tener respuesta de la Mesa Directiva.

Sin embargo, eso no lo verá Sergio Rosales, damnificado de Tláhuac y doliente por el nuevo coronavirus.

No es apatía, afirma, pero no cree que el informe de dos años refleje lo que para él ha significado dicho periodo.

Aumentó su hacinamiento y estrés; su padre se contagió de Covid-19 en el trabajo y murió sin pisar de nuevo su casa, en rehabilitación, y cada día trabaja 10 horas por un salario mínimo con el que sostiene a cinco personas con dos perros en un cuarto de cuatro metros cuadrados.

La Jefa de Gobierno afirmó en su informe escrito logros en los temas que aquejan a la familia Rosales.

En dos años, enfatiza también en sus spots de video, aumentó el acceso a la salud, entrega de dinero a través de programas sociales, miles de damnificados volvieron a sus hogares, se han recuperado parques públicos y aumentó la seguridad.

También destaca entre otros, facilidades para las megaobras como parte de la reactivación por la pandemia, aumento de salarios a burócratas, proyectos hidráulicos y colaboración con el Gobierno federal.

Para Sergio dos años han significado un aumento de estrés y baja de optimismo.

Cuando Claudia Sheinbaum asumió el poder observó todo el festejo por televisión y, aunque su vivienda estaba en escombros, se sintió optimista.

Hace un año vio el Primer Informe y, tras escuchar las acciones que Sheinbaum destacó, consideró que nada de eso se acercaba a su realidad, por lo que comenzó a participar en protestas de Damnificados Unidos, sin que haya avances en su caso.

Hoy no verá el Segundo Informe. En parte porque no podrá al tener que trabajar y en parte porque no desea escuchar lo que la Mandataria dirá.

"Tengo muchas dudas de lo que van a decir como su informe, ojalá no se la pase maquillando o diciendo que todo va bien", describe.

A Sergio y su familia hasta se les fue también el gusto por festejar este mes.

"Será muy sui generis, en mi casa ni siquiera ya tenemos los vivos de verde blanco y rojo. Ese patriotismo que sentíamos antes ahora es mucha tristeza la verdad. No te dan ganas de andar festejando".

La muerte alcanzó a la familia de Sergio y él lamenta que las autoridades no entiendan lo que significa.

Al padre de dos adolescentes y un menor le duele que su progenitor dejara su casa tras el sismo y lo demás fuera un calvario, pues peregrinó en casas de familiares, hasta que comenzó con tos, tuvo complicaciones para respirar y murió.

Para evitar enfermarse no hicieron funeral y no se han podido abrazar por temor a que todavía el virus pudiera estar en algún integrante de la familia.

Recuerda que su padre defendía a Morena, pero al final de sus días dejó sus preferencias políticas a un lado.

Sergio no cree que la pandemia esté controlada, pues aunque él y su familia sólo salen por necesidad para trabajar, él diario padece preocupación porque teme adquirir el coronavirus y dispersarlo.