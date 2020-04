Senadora del PAN urge a AMLO condonar pago de luz a hoteleros de la CDMX

Ciudad de México.-Para amortización las pérdidas en el sector turístico, durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, urgió al Ejecutivo Federal a establecer un programa de condonación de pago de energía eléctrica para los hoteles.

El cierre de 262 hoteles en la Ciudad de México, equivalente a 52 mil 400 habitaciones, según el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), así como datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que estima que las pérdidas en el sector afecten de manera directa a 1.2 millones de hogares, apuntó.

En este tiempo de cuarentena, estas empresas han visto mermada su afluencia, reportando pérdidas que pueden llegar a ser insostenibles y provocar que se pierdan empleos ante su inoperancia, aseguró la legisladora.

En el punto de acuerdo que propuso la senadora Reynoso Sánchez, se señala que el Gobierno Federal ha conminado a los empleadores a no despedir a los trabajadores y continuar pagando sus salarios. No obstante, este llamado se enfrenta a una difícil realidad, “al no contar con los ingresos suficientes y los compromisos fiscales, no solo resultaría complicado mantener los empleos, sino que podría significar el cierre definitivo de centros de trabajo”, agregó la legisladora.

Insistió en que se deben implementar mecanismos que permitan a las empresas del sector turístico, principalmente a la industria hotelera, mantener los empleos y la competitividad, lo más cercano a las condiciones que se tenían antes de la pandemia.

Al recordar que durante la epidemia de influenza AH1N1 de 2009, no se ordenó el cierre de los hoteles; hoy es diferente, y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México acusó que están en riesgo 60 mil empleos directos y 200 mil indirectos, apuntó la legisladora del PAN.

