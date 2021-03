Separa UNAM a profesor de su cargo luego de sugerir torturar a feministas

La Facultad de Contaduría de la UNAM separó de su cargo al profesor Genaro Castro Flores, tras viralizarse un video en el que se le escucha justificar los feminicidios, y asegurar que "si por él fuera", torturaría a las mujeres que dañan inmuebles durante las marchas en la Ciudad de México y el país.

A través de un comunicado se informó "la Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo. Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios".

Por lo anterior, la dependencia universitaria implementó como medida urgente de protección que el maestro fuera separado de su grupo.

Los comentarios del maestro

Alumnos que tomaban clase en línea con Castro Flores grabaron el momento cuando el profesor señala que él iría a la cárcel siempre y cuando conociera las verdaderas razones de las feministas.

Y señala "los gobiernos o los gobernantes no sé que hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”.

Además, comenta que si las mujeres son asesinadas "es por algo (...) el que anda mal termina mal"; pese a esto, no es la primera vez que un docente de la Máxima Casa de Estudios de México realiza comentarios misoginos.

A finales de enero, Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, profesor de la carrera en Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón fue suspendido luego de que en un clase dijo que "lo primero que veo de una mujer son sus chichis".