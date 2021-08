Sheinbaum anuncia construcción de estaciones de bomberos en Iztacalco y Milpa Alta

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum Pardo, anunció que están en construcción dos nuevas estaciones de bomberos en las únicas alcaldías donde hacían falta.

En la ceremonia de conmemoración por el Día del Bombero, la mandataria capitalina dio a conocer que ya inició la construcción de ambas estaciones, con lo que cada alcaldía contará, al menos, con un cuartel.

"Dos alcaldías no tenían Estación de Bomberos, Iztacalco y Milpa Alta, y en ambos casos vamos a entregar las dos estaciones", dijo la doctora en conferencia.

Claudia Sheinbaum aseguró que la construcción de ambos inmuebles permitirá atender aún más rápido los distintos llamados de emergencias.

La estación de Iztacalco estará lista entre finales de 2021 e inicios de 2022, de acuerdo con Sheinbaum.

Entrega de equipos y promesa de aumento

En el acto de conmemoración, la jefa de Gobierno entregó automóviles y equipamiento nuevo de alta tecnología al Cuerpo de Bomberos.

La adquisición de los 45 vehículos nuevos tuvo una inversión de 149 millones 849 mil 199.90 pesos.

La científica también anticipó que el próximo año se dará el incremento salarial a los cortafuegos por su labor en favor de las y los capitalinos.

"Este año me comprometí a dar un apoyo, no va a ser el único, el próximo año también va a haber un nuevo apoyo, principalmente en el equipamiento, que tenía muchos años que no se había dado equipamiento; vamos a dar, al menos, el mismo equipo y, también, un reconocimiento a cada uno de ustedes", afirmó la política.