Sheinbaum asegura que suspensión de Sandra Cuevas en Cuauhtémoc es tema judicial, no político

Tras la reciente suspensión temporal de Sandra Cuevas como titular de la alcaldía Cuauhtémoc, surgen varias posturas que describen al hecho como parte de una persecución política contra la oposición por parte del actual Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno capitalino, insistió que la suspensión del cargo de la integrante de UNACDMX es únicamente "un tema judicial" relacionado a la agresón contra dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciduada (SSC).

"Es falso, absolutamente falso. Lo que ocurrió con la alcaldesa y los policías, a partir de ahí, ellos presentan una denuncia y hoy el caso está en manos de la justicia, nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza"..

Explicó la activista e integrante de Morena al ser cuestionada en la conferencia de prensa de hoy sobre una supuesta persecución política contra Cuevas o un plan del actual Gobierno de CDMX, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia capitalina, para "recuperar de la oposición" el mando de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante las acusaciones de Sandra Cuevas, por una rápida integración de su caso y ser suspendida temporalmente del cargo por una jueza de control debido a su presunta participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, Sheinbaum constestó que su caso está en manos de las autoridades.

"Está en manos de la justicia, no es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos, es un tema judicial y ahí se está definiendo y ahí se tiene que seguir definiendo. No es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial".