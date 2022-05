Sheinbaum aún no paga a DNV costo por dictamen de L12, son al menos 20 mdp

En torno al primer año del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro CDMX y tras haber hecho públicos algunos de los resultados del Dictamen Técnico Final de la empresa noruega DNV, sobresale que el Gobierno de la Ciudad de México aún debe el pago por dichos servicios.

Esto de acuerdo a información recién proporcionada por la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que a un año del incidente que dejó 26 mueros y más de 100 heridos aún no se cubre el pago acordado con DNV.

Siendo un peritaje independiente al de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los resultados de DNV apuntaron que el colpaso de la tabe ocurrió por la falta de pernos y soldaduras no concluidas en parte del tramo elevado de la Línea Dorada.

Lee más: FGJCDMX formulará imputaciones contra 10 responsables en colapso de L12

"Todavía no se paga, no se ha dado el dinero"

Al reconocer que su administración todavía no paga el costo de dicho servicio, la mandataria evadió abundar en el motivo del mismo y señaló que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) brindará información más adelante.

"Todavía no se paga, no se ha dado el dinero", expresó la escritora mexicana en conferencia de prensa a un año de la tragedia. Sheinbaum reconoció que ya tendría que informar, pero no hará nada fuera de la norma ni de la ley o convicción ética.

En mayo de 2021 se había anunciado que el pago a DNV sería de al menos 20 millones de pesos, parte del presupuesto de, que el año pasado tuvo 127 millones 356 mil 631 pesos aprobados, uno de los tres montos más bajos de las dependencias.

A un año del desplome, Sheinbaum y su administración rechazaron la última entrega del dictamen de DNV y se han negado a darlo a conocer públicamente sin explicar a qué se refería, aunque podría estar relacionado a la metodología.

Lee más: Errores en cosntruccióny deficiencias del diseño originaron colapso de L12: FGJCDMX

"Lo que queremos es que técnicamente las cosas estén bien, todavía hay una parte digamos que está en debate porque no se cumplió la metodología", concluyó