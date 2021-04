Sheinbaum coincide con AMLO: médicos privados deben esperar para vacuna

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coincidió este viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador al sostener que los médicos de instituciones privadas tienen que esperar su turno para vacunarse contra el Covid-19.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que son criteros que determina el Programa Nacional de Vacunación, los cuales se relacionan con la disminución de la mortalidad y la atención médica.

"Es difícil establecer una opinión pesonal, no quisiera hacerlo, si no más bien nosotros tenemos que seguir las indicaciones del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, del programa nacional de vacunación", subrayó la científica.

Hasta el momento, médicos de entidades públicas que combaten al virus SARS-CoV-2, así como los hospitales privados, ya han recibido la primera dosis de la vacuna y otros más ya han concluido su tratamiento contra la enfermedad viral.

"No es que haya una distición de los médicos que se vacunan de privados y de públicos, si no que la orientación del programa nacional es que se vacunara primero al personal de salud que está en atención primaria directa de coronavirus.

"Entonces hay también médicos de instituciones públicas que no han sido vacunados", sentenció la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Que nos esperen", comenta AMLO ha médicos de hospitales privados

En su conferencia de prensa matutina, AMLO pidió a los médicos y enfermeras de este grupo "que nos esperen" para recibir su inoculación correspondiente.

"Que quede muy claro, para que no haya manipulación: la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares, no, es para todos, es un plan que se aplica con el principio de igualdad.

"Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente, que le dio covid y que pudo vacunarse bajo cualquier pretexto, ya lo he dicho, para dar el ejemplo de que la vacuna no hace mal y aquí se vacuna el presidente. No", declaró el Presidente.

Esta mañana, inconformes de este grupo acudieron a las afuera de Palacio Nacional para exigir ser recibidos por el Representante del Ejecutivo y obtener una respuesta del Gobierno de México ante esta ausencia de vacunas.