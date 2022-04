Sheinbaum descalifica acusaciones de Sandra Cuevas y niega nexos con la delincuencia

En un nuevo enfrentamiento, este miércoles la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pidió a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, no decir falsedades y hacerse responsable de sus palabras, negando tener vínculos con la delincuencia organizada.

Ello, luego de que este martes la también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) afirmó que con tal de beneficiarse en temas electorales tanto Sheinbaum como el presidente López Obrador están dispuestos a aliarse con la delincuencia organizada.

“Digamos que es… no sé ni cómo calificar, la verdad; es ridículo, bueno, es ridículo, es una declaración que no tiene sustento, que no tiene validez y que raya en lo ridículo, la verdad”, afirmó Sheinbaum.

Asimismo, Sheinbaum alegó que “¿Quién fue quien puso a un delincuente como secretario de Seguridad Pública? Y ahora está preso en Estados Unidos. Hay que decir que cuando son falsedades son falsedades y que se hagan responsables de sus palabras”.

En tanto que las afirmaciones de Cuevas fueron en relación con el asalto que la diputada panista por Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, sufrió este martes después de salir del hotel en que se aloja en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, y que la alcaldesa calificó de sospechoso, después de la campaña de Morena contra los diputados de oposición que votaron contra la Reforma Eléctrica.

Ante ello, Sheinbaum también aseguró que la campaña anunciada desde la dirigencia morenista no es una persecución política ni un llamado a la violencia, pues dijo que “la ciudadanía tiene que saber quién es su diputado que votó en contra de la nación, es un tema político y de difusión, no tiene nada que ver con otra cosa”.

Le da la bienvenida

Por otro lado, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aprovechó un tuit del cantante Lenny Kravitz para darle la bienvenida a la Ciudad de México, a la vez que valerse para situar el #LaCiudadQueLoTieneTodo, con el que su administración busca relanzar a la CDMX con miras a la reactivación del turismo y la economía en la ciudad, y sin reacción del artista.

Y es que mientras el cantante neoyorkino posteó en su Twitter una fotografía de él caminando entre puestos de comida por la avenida Revolución, entre el Metro Mixcoac y el mercado del mismo nombre, los internautas aplaudieron su caminata entre puestos de ropa y tacos de 5 por 40 pesos.