Sheinbaum desmiente a Ciro Gómez Leyva

Ciudad de México. – Después de que Ciro Gómez Leyva diera a conocer que la capital del país estaría en semáforo verde a partir de la siguiente semana, Claudia Sheinbaum publicó un tuit que contradice al comunicador.

En palabras textuales, el periodista declaró que: “El gobierno federal pone a la Ciudad de México en semáforo verde, sí, en semáforo verde. Si la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no dice otra cosa, a partir del lunes se reanudarían todas, todas, las actividades en la capital de la república”.

Sin embargo, la jefa de gobierno capitalina publicó en sus redes sociales que la Ciudad de México sigue en semáforo naranja y es falso que este lunes se pase a verde.

“Les recuerdo que el semáforo naranja está mas cerca del rojo que del verde, lo que quiere decir que seguimos la alerta y que si bajamos la guardia tendríamos que regresar muy pronto al semáforo rojo” añadió.

De igual forma, la jefa de gobierno asegura que la prioridad es cuidar la salud de los ciudadanos, por ello la reapertura se tendrá que hacer en estricto apego a las normas sanitarias con el fin de evitar un rebrote de la epidemia.

Durante la conferencia de este viernes, el Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López -Gatell, fue cuestionado sobre la veracidad de las declaraciones hechas por el periodista.

A lo que el funcionario respondió que “un comunicado profesional presentó que la Ciudad de México mañana estaría en semáforo verde, ¿De dónde pudo haber sacado esta idea descabellada, cuando hemos presentado cada día ante ustedes el estado que guarda la epidemia?”.

No sé cuál es la intención, no es mi papel juzgarla. Relato los hechos y evidentemente no hay ningún verde, no hay ningún verde, si acaso un amarillo", enfatizó