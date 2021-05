Sheinbaum destaca mesas de dialogo desde el primer día a familias de víctimas en Metro CDMX

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum hizo hicapié este jueves sobre que sí se ha mantenido comunicación por parte del gobierno capitalino con los familiares de las víctimas mortales y lesionados de la trabe que colapsó hace unos días en la Línea 12 del Metro CDMX.

Esto al ser cuestionada ante varios reclamos por parte de familiares que destacan no recibir atención alguna de las autoridades locales y que los hospitales donde fueron trasladados sus lesionados no cuentan con los suministros ni material necesario para intervenirlos a la brevedad.

Tal es el caso de Tania Lezama, de 15 años de edad (hermana de Nancy Lezama que falleció en el sitio del incidente), quien necesitaría una operación urgente porque sufrió fracturas en columna y cadera y tiene morragias internas; será atendida hasta que sus padres proporcionen los materiales necesarios. Anteriormente fue trasladada en cuatro hospitales porque no contaban con el material.

La doctora Claudia Sheibaum Pardo aclaró en conferencia de prensa que desde el primer día se desplegaron mesas de trabajo compuestas por personal de diferentes secretarías para atender a las familias de las víctimas hospitalizadas.

"Desde el primer día se instaló una mesa de trabajo porque hay familiares que han mencionado no recibir todo el apoyo; estoy instalando esta mesa como acompañamiento a las mesas que ya existían del gobierno de la Ciudad, no es que no haya existido".