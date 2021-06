Sheinbaum: mañana se dará a conocer primera parte del dictamen de Línea 12

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que mañana miércoles se dará a conocer una parte del dictamen por el colapso en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que dejó como saldo 26 personas fallecidas.

"Es importante que se conozca, porque también, a veces, hay muy mala información, lo primero para nosotros fue atender a las víctimas", dijo en conferencia de prensa, tras un recorrido por la planta potabilizadora Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco.

"Y al mismo tiempo este dictamen, que el día de mañana se da su primera parte, y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene hacia adelante".

Sheinbaum sentención que los familiares de cada uno de las personas que lamentablente fallecieron en el colapso en la L12 han recibido todo el apoyo del gobierno.

Cuestionada sobre quién pudo haber filtrado información sobre el Metro a The New York Times (NYT), tras el desmarque de la Fiscalía General de Justicia (FGR), la mandataria capitalina indicó que no tiene sentido politizar el tema.

Insistió que no es política de su gobierno filtrar noticias, y que su administración siempre informa de manera directa.

"En todo caso, si es que hubiera habido alguna filtración, pues tendrá que hacer su investigación la Fiscalía General de Justicia, que tenía resguardada la zona", apuntó la jefa de Gobierno.

"Quien lea el artículo tendrá sus propias conclusiones, ahí vienen diversas fuente, pero no quisiera comentar sobre el artículo".

Finalmente, advirtió que lo importante es la atención a las víctimas y la reparación de la línea dorada, "pero este tema de confrontación pólítica al que nos quieren llevar, ahí sí no vamos a entrar, porque no nos lleva a nada".

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 14 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 332, es decir, 12 espacios más que los registrados el día 13 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 188, es decir, 10 espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 668 mil 38, registro que representa un aumento de 157 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron cuatro muertes más que forman parte un total de 44 mil 85 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.